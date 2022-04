Die Inflation treffe Sparer in Deutschland besonders hart, meint Holger Schmitz von der schweizerischen Vermögensverwaltung Schmitz & Partner. Welche Aktien er jetzt empfiehlt, um der Inflationsspirale zu entkommen.

Während die Staatsverschuldung in Deutschland knapp 70 Prozent des BIP betrage, liege die vergleichbare Kennzahl in der Schweiz nur bei knapp 30 Prozent, so Holger Schmitz, Experte für privates Depotmanagement bei Schmitz & Partner.

Der Depotmanagement-Experte erläutert in seiner Smart Investor-Kolumne, warum die Inflationsentwicklung seiner Meinung nach politisch gewollt sei und warum der Euro gegenüber Hartwährungen wie dem Schweizer Franken und der norwegischen Krone aus seiner Sicht weiter abwerten werde.

Autor: Redaktion Smart Investor



Lesen Sie hier die Kolumne

Enthaltene Werte: EU0009654078