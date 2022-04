BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten treffen sich Ende Mai zu einem Sondergipfel. Auf der Tagesordnung stünden vor allem die Themen Verteidigung, Energie und der Krieg in der Ukraine, teilte EU-Ratspräsident Charles Michel am Freitag mit. Das Treffen werde am 30. und 31. Mai stattfinden. Bereits im März war bei einem EU-Gipfel in Versailles beschlossen worden, dass es ein Sondertreffen geben soll, ohne ein konkretes Datum zu nennen./mjm/DP/ngu