(shareribs.com) London 08.04.2022 - Der Goldpreis bewegt sich am Freitag leicht nach oben, während der US-Dollar weiter klettert. Die hohe Inflation sorgt für die Erwartung steigender Zinsen. Der US-Dollar setzt seine Aufwärtsbewegung weiter fort. Die Inflation gewinnt weiter an Schwung und dürfte in den USA im März bei neun Prozent gelegen haben. In der Folge gehen die Marktteilnehmer davon aus, ...

