In ihrem aktuellen Börsenbericht schreiben die Analysten von Raiffeisen Research: "Zurzeit befinden sich Aktienbörsen weltweit, allen voran in Europa, in einer komplexen Lage. Abgesehen von der unbeschreiblichen humanitären Katastrophe in der Ukraine als Konsequenz des russischen Angriffskrieges verheißen die wirtschaftlichen Folgen dessen und die daraus resultierende Sanktionsspirale zwischen dem Westen und Russland nichts Gutes für europäische Aktienmärkte. Diese sind im Vergleich zu anderen Börsen aufgrund der wirtschaftlichen Verflechtungen und der Energieabhängigkeit gegenüber Russland sowie der geografischen Nähe zur Ukraine überproportional belastet. Rohstoffpreise erklommen in den vergangenen Wochen lichte Höhen ...

