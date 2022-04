Wochenausblick: DAX mit Gewinnen zum Wochenschluss. Berichtssaison startet und EZB entscheidet!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

DAX, CAC40 und der EuroStoxx50 mussten gegenüber der Vorwoche leichte Verluste hinnehmen. Der Druck kam in erster Linie von der Zinsseite. Dort legten die Renditen kräftig zu. Der Global Anti Virus Index und der UC European Sector Rotation Strategy Index markierten trotz des schwachen Marktumfeld jeweils ein neues Allzeithoch! Defensive Sektoren sind aktuell gefragt. In der kommenden Woche startet die Berichtssaison. Einzelwerte könnten somit stark von Unternehmensmeldungen beziehungsweise Nachrichten aus dem Sektor bewegt werden. Zudem steht die EZB-Zinsentscheidung an.

Staatsanleihen mussten in der abgelaufenen Woche deutlich Federn lassen. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen stieg auf 0,7 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf 2,7 Prozent. Kommende Woche steht die EZB-Zinsentscheidung an. Möglicherweise sorgt sie oder die anschließende Pressekonferenz mit EZB-Chefin Christine Lagarde für eine gewisse Beruhigung. Bei den Edelmetallen war derweil wenig Bewegung zu beobachen. Einzig der Palladiumkurs konnte mit einem deutlichen Plus zum Wochenschluss für Aufmerksamkeit sorgen. Ob mit diesem Kurssprung die Bodenbildung abgeschlossen ist, muss sich nun zeigen. Am Ölmarkt zeichnet sich eine Entspannung ab. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil sank zum Ende der Woche in den Bereich von 100 USD.

Unternehmen im Fokus

Die Wochenverluste im DAX wurden von drei Viertel der DAX-Aktien getragen. Die Aktien von MTU Aero Engines und Infineon verbuchten sogar Wochenverluste in zweistelliger Höhe. Defensive Werte waren hingegen Trumpf. Besonders gefragt waren die Aktien von Bayer, RWE und Symrise. In der zweiten Reihe fielen unter anderem Gerresheimer, K+S und Scout24 mit deutlichen Kursgewinnen auf. Die ThyssenKrupp-Aktie tauchte hingegen unter die Marke von EUR 7.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten in der abgelaufenen Woche der Deutschland Top Aktien Index, der European Biotech Index, der Global Anti Virus Index Stoxx Europe 600 Healthcare Index sowie der UC European Sector Rotation Strategy Index.

Nächste Woche startet die Berichtssaison. So legen unter anderem Auto1 Group, Citi, Ericsson, Evotec, Givaudan, Goldman Sachs, Hermes, JP Morgan Chase, LVMH, Morgan Stanley und Wells Fargo Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vor. Beiersdorf, Ceconomy, Shop Apotheke und Stellantis laden jeweils zur Hauptversammlung. Fraport veröffentlicht Verkehrszahlen für das erste Quartal.

Wichtige Termine

MONTAG, 11. APRIL

China - Verbraucherpreise, März

China - Erzeugerpreise, März

DIENSTAG, 12. APRIL

Deutschland - Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex März, endgültig

Deutschland - Großhandelspreise, März

Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland

Schweiz - Welthandelsorganisation (WTO) veröffentlicht Prognose zum Welthandel 2022 und 2023

USA - Verbraucherpreise, März

MITTWOCH, 13. APRI

China - Außenhandel, März

Europa - Industrieproduktion Euro-Zone, Februar

USA - Erzeugerpreise, März

DONNERSTAG, 14. APRIL

Europa- EZB-Zinssitzung - Zinsentscheid (13:45) - PK mit EZB-Präsidentin Lagarde (14:30)

USA - Einfuhrpreise, März

USA - Einzelhandelsumsatz, März

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 9. April

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, April vorläufig

USA - Philadelphias FED-Präsident Harker spricht zum Thema "The Economy and the Job Market" bei einer Veranstaltung der Rider University

FREITAG, 15. APRIL

zahlreiche Märkte sind am Freitag feiertagsbedingt geschlossen

Frankreich - Verbraucherpreise, März endgültig

USA - Empire State Index, April

USA - Industrieproduktion, März

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 14.400/14.820/15.285/15.430 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.000/14.100 Punkte

Am Freitag erholte sich der DAX zwar vom Wochentief. Dennoch steckt der Index weiterhin in der Range zwischen 14.100 und 14.400 Punkten fest. Die Bullen haben es aktuell recht schwer. Zwischen 14.400 und 14.820 Punkten findet der Index zahlreiche Widerstandsmarken. Anzeichen für eine nachhaltige Erholung gibt es frühestens oberhalb von 14.820 Punkten. Bis dahin muss immer wieder mit Rücksetzern gerechnet werden.

DAXin Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 14.07.2021-08.04.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 09.04.2014- 08.04.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HR510Y 3,70* 13.500 14.000 14.06.2022 DAX HR4X26 3,47* 13.750 14.250 14.06.2022

* max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.04.2022; 17:37 Uhr

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HR4X35 2,46* 14.800 14.300 14.06.2022 DAX HR4X3C 3,75* 15.600 15.100 14.06.2022

*max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.04.2022 17:38 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

