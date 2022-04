Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Freitag mit einem Plus aus der Woche verabschiedet und auch auf Wochensicht Gewinne verzeichnet.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Freitag mit einem Plus aus der Woche verabschiedet und auch auf Wochensicht Gewinne verzeichnet. Der Freitag zeigte sich als sehr ruhiger Tag, an dem laut Händlern «weder Gier noch Panik» zu spüren war. Genau bei Handelsschluss übersprang der SMI sogar noch die psychologisch wichtige Marke von 12'500 Zählern. Höher schloss er zuletzt im Januar.

