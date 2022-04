DJ MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Zinsen bremsen Wachstumswerte

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem Wochenverlauf mit Anfangsgewinnen und später teils deutlichen Rücksetzern insbesondere bei Aktien von Technik- und Wachstumsunternehmen zeichnet sich am Freitagmittag noch keine klare Richtung für den Wochenausklang an der Wall Street ab. Zünglein an der Waage sind weiter die Zinsen, die immer noch steigen, im Zehnjahresbereich bereits den sechsten Tag in Folge auf nun 2,69 Prozent.

Im Blick haben Börsianer daneben den Krieg in der Ukraine mit seinen negativen Folgen für die Weltwirtschaft, wie auch die Corona-Lockdowns in China wie beispielsweise in Schanghai, mit negativen Auswirkungen insbesondere auf die Lieferketten.

Der Zinsanstieg belastet vor allem Technik- und Wachstumsaktien, weil deren meist hohe Bewertungen mit den höheren Zinsen noch mehr steigen, worauf die Anleger hier mit Verkäufen reagieren. Entsprechend hängen die Nasdaq-Indizes zurück und geben um bis zu 0,5 Prozent nach. Der Dow-Jones-Index liegt dagegen 0,8 Prozent im Plus bei 34.844 Punkten und der S&P-500 gewinnt immerhin 0,3 Prozent.

Für etwas Zuversicht sorgt, dass in der kommenden Woche die Quartalsberichtssaison beginnt. Peter Cardillo, Chefökonom bei Spartan Capital Securities, erwartet, dass die Unternehmen die Erwartungen erfüllen werden, auf die der Markt zuletzt gewettet habe - abzulesen an der Erholung von den Tiefs im März. Weil die US-Notenbank aber aggressiver werde bei der Bekämpfung der Inflation, sehe man nun mehr eine Seitwärtsbewegung, in der Anlegern eine gezielte Aktienauswahl zu empfehlen sei.

Boeing-Aktie von Zwischenfall nur leicht belastet

Tagessieger sind bislang Energietitel (+2,5%), gefolgt vom Subindex der Telekommunikationsaktien (+1,5%) und der Bankenwerte (+1,4%). Am Ende liegen der S&P-500-Subindex der Halbleiteraktien (-2,0%) und der Index der Autowerte (-1,6%).

Unter den Einzelaktien sinken Boeing um 0,6 Prozent, nachdem eine Frachtmaschine des Typs 757 einem Bericht zufolge bei der Landung auseinandergebrochen ist. WD-40 machen einen Satz um über 10 Prozent. Umsatz und Nettogewinn des Schmierstoffherstellers übertrafen im zweiten Quartal die Markterwartungen. CrowdStrike steigen um 0,7 Prozent. Der Entwickler von Cybersicherheitsprogrammen hat einen Großauftrag vom Verteidigungsministerium erhalten.

Dollar und Gold stabil

Die steigenden Marktzinsen stützen den Dollar, der Dollarindex legt um 0,1 Prozent zu. Zwischenzeitliche Rücksetzer des Dollar, der auch von seinem Status als "sicherer Hafen" aufgrund des Ukraine-Krieges profitiere, dürften nicht von Dauer sein, erwartet die ING mit Blick auf die Straffung der US-Geldpolitik. Der Goldpreis legt um 0,6 Prozent zu und setzt damit insgesamt seine Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage fort.

Die Ölpreise bewegen sich kaum, nachdem der Brentölpreis am Vortag erstmals seit dem 17. März unter die Marke von 100 Dollar je Fass gerutscht war, sich dann aber wieder erholt hatte.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.844,18 +0,8% 260,61 -4,1% S&P-500 4.513,45 +0,3% 13,24 -5,3% Nasdaq-Comp. 13.842,43 -0,4% -54,87 -11,5% Nasdaq-100 14.464,39 -0,5% -67,42 -11,4% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,50 +3,4 2,47 176,9 5 Jahre 2,74 +2,9 2,71 148,0 7 Jahre 2,76 +2,3 2,74 132,1 10 Jahre 2,69 +3,1 2,66 118,3 30 Jahre 2,72 +4,2 2,68 82,4 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:06 Uhr Do, 17:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,0876 -0,0% 1,0864 1,0902 -4,4% EUR/JPY 135,19 +0,2% 134,71 135,02 +3,3% EUR/CHF 1,0145 -0,2% 1,0153 1,0170 -2,2% EUR/GBP 0,8346 +0,3% 0,8317 0,8348 -0,7% USD/JPY 124,30 +0,3% 123,98 123,86 +8,0% GBP/USD 1,3031 -0,3% 1,3064 1,3060 -3,7% USD/CNH (Offshore) 6,3699 +0,1% 6,3620 6,3622 +0,2% Bitcoin BTC/USD 43.665,98 +0,4% 43.634,71 43.297,63 -5,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 96,61 96,03 +0,6% 0,58 +30,7% Brent/ICE 101,06 100,58 +0,5% 0,48 +32,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.942,92 1.931,93 +0,6% +10,99 +6,2% Silber (Spot) 24,71 24,62 +0,4% +0,09 +6,0% Platin (Spot) 977,58 966,08 +1,2% +11,50 +0,7% Kupfer-Future 4,72 4,70 +0,3% +0,01 +6,0% ===

