Der hausInvest wurde vor einem halben Jahrhundert aufgelegt. Seitdem kennt er fast nur eine Richtung: aufwärts.Weiter - immer weiter. Der hausInvest (ISIN: DE009807016) feiert in diesen Tagen seinen 50. Geburtstag. Der am 7. April 1972 aufgelegte offene Immobilienfonds von Commerz Real ist ein Dauerbrenner und in fünf Jahrzehnten seinem Anspruch, ein langfristig solides Investment zu bieten, gerecht geworden: Seit der Auflage hat er jedes Jahr im Plus abgeschlossen. Heute zählt er zu den größten offenen Immobilienfonds Europas. Inzwischen sind rund eine Million Anleger mit insgesamt 17,2 Milliarden Euro investiert (Stand: 31.03.2022). Trotz der coronabedingten Markturbulenzen hat der hausInvest am 31. März 2022 das Geschäftsjahr 2021/22 mit einem Plus abgeschlossen.

