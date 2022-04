DJ Alstria Office will Fremdmittel aufnehmen und bis 1 Mrd EUR ausschütten

FRANKFURT (Dow Jones)--Alstria Office REIT-AG will nach einer Prüfung der eigenen Kapitalstruktur Fremdmittel in Höhe von voraussichtlich bis zu 850 Millionen Euro aufnehmen. Dies könne erfolgen durch Aufnahme unbesicherter/besicherter Finanzierungsinstrumente, wie zum Beispiel die Begebung von Unternehmensanleihen und/oder durch Bankfinanzierungen.

Die erwarteten Erlöse will das Immobilienunternehmen für eine Kapitalrückgabe an die Aktionäre in Höhe von ca. 1 Milliarde Euro einsetzen. In Form eines Aktienrückkaufs oder - vorbehaltlich einer Entscheidung der Hauptversammlung - in Form einer Sonderausschüttung.

Nachbörslich geht es für die Aktie um gut 10 Prozent nach oben.

