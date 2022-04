Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat seine Auslieferungen im März nochmal deutlich gesteigert. Im abgelaufenen Monat hätten Kunden 63 Verkehrsflugzeuge entgegengenommen, teilte der DAX-Konzern am Freitagabend in Toulouse mit. In den ersten drei Monaten hat der Hersteller damit insgesamt 142 Maschinen physisch ausgeliefert.Für das Gesamtjahr hat sich Konzernchef Guillaume Faury die Auslieferung von etwa 720 Maschinen vorgenommen.Unterdessen holte Airbus im März Bestellungen über 104 Flugzeuge ...

