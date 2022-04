Toronto, ON - (8. April 2022) dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FWB: DMJ) ("dynaCERT" oder das "Unternehmen") und Galaxy Power Inc. ("Galaxy Power") begrüßen die vor Kurzem angekündigten Änderungen im Haushalt der kanadischen Regierung vom 7. April 2022 ("Haushalt 2022") zur Schaffung einer neuen Steuergutschrift von 30 % für Investitionen in saubere Technologien, die sich auf Netto-Null-Technologien, Batteriespeicher und sauberen Wasserstoff konzentrieren, die neue 30%ige Explorationssteuer-Gutschrift für kritische Mineralien und verschiedene andere Bestimmungen zur Ausweitung von Steueranreizen für saubere Technologien im Zusammenhang mit Flow Through-Aktien, einschließlich der Erweiterung der Steuerdefinitionen für Class 43.1 und 43.2 Canadian Renewal and Conservation Expense ("CRCE") sowie bestimmte neue Abzüge (zusammen die "Clean Tech-Anreize").

Erfolgreiche Beratungstreffen:

dynaCERT und Galaxy Power und ihre Geschäftsinhaber treffen sich seit mehr als zwei (2) Jahren mit Kabinettsministern, gewählten Mitgliedern des Parlaments sowie hochrangigen Regierungsvertretern, um die Umsetzung von Steuerstundungen und Steuergutschriften für saubere Technologien zu unterstützen und voranzutreiben. dynaCERT und Galaxy Power haben persönliche Treffen, Gespräche und Schriftwechsel mit allen politischen Parteien geführt, um Steueranreize für saubere Technologien Wirklichkeit werden zu lassen.

Absehbarer zukünftiger wirtschaftlicher Nutzen:

Der Haushalt 2022 und die entsprechenden Vorschläge für Anreize für saubere Technologien wurden von Justin Trudeau, dem kanadischen Premierminister und Vorsitzenden der Liberalen Partei Kanadas, Chrystia Freeland, stellvertretende Premierministerin und Finanzministerin Kanadas, Steven Guilbeault, Minister für Umwelt und Klimawandel und Verkehrsminister Omar Alghabra sowie vielen andere Amtsinhabern befürwortet.

Galaxy Power und dynaCERT begrüßen die Anreize für saubere Technologien als bleibenden Beweis für einen offensichtlichen, klaren, unwiderlegbaren und eindeutigen "voraussehbaren wirtschaftlichen Nutzen" für alle Kanadier und solche kanadischen Teilnehmer wie dynaCERT und Galaxy Power.

Unterstützung für fortgesetzte Regierungsberatung:

dynaCERT und Galaxy Power unterstützen weiterhin die Offenheit der Regierung in einem Konsultationsprozess zu den Entwurfsdetails der Steuerangelegenheiten in Bezug auf saubere Technologien und sehen Beratungsmaßnahmen als einen sinnvollen und wichtigen Schritt, um saubere Technologien/Flow Through-Aktien weiter auszubauen.

Anreize für saubere Technologien reduzieren THG-Emissionen:

Die neuen Anreize für saubere Technologien können das finanzielle Potenzial schnell wachsender Clean-Technology-Unternehmen, die saubere Technologien in Kanada fördern, um die globalen Treibhausgasemissionen ("THG") zu reduzieren, erhöhen.

Wachstumssteigerung kanadischer Unternehmen:

Galaxy Power und dynaCERT glauben, dass die Anreize für saubere Technologien im Haushalt 2022 zusammen mit dem Haushalt 2021, das eine erweiterte Flow Through-Aktien-Politik für saubere Technologien vorgeschlagen hat, bei erfolgreicher Implementierung die dringend benötigten Finanzierungsmöglichkeiten von Clean-Technology-Unternehmen in Kanada erheblich verbessern und gleichzeitig zu den Zielen der kanadischen Regierung beitragen kann, die Treibhausgasemissionen Kanadas zu reduzieren und das schnelle Wirtschaftswachstum ganz Kanadas zu steigern.

Die Anreize für saubere Technologien im Haushalt 2022 werden als im Einklang mit den Zielen des Pariser Abkommens der Vereinten Nationen gesehen, das ein rechtlich bindendes internationales Abkommen über den Klimawandel darstellt.

Bedeutung von Steueranreizen:

Im Gegensatz zu staatlichen Zuschüssen, geben bedeutende Steuergutschriften und Anreize für saubere Technologien wie die im Haushalt 2022 enthaltenen dem privaten Sektor den Impuls, Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage einer Reduzierung von THG zu treffen, und geben dem privaten Sektor den Anreiz, in saubere Technologien zu investieren, womit Kapital des privaten Sektors genutzt wird anstatt direkter Investitionen von Regierungen.

Die neuen Anreize für saubere Technologien zeigen deutlich, dass die Bundesregierung die Notwendigkeit der Einbeziehung von Kapital des privaten Sektors zur Bekämpfung von THG-Emissionen erkannt hat.

Diese Beteiligung von Kapital des privaten Sektors wird als im Einklang mit einer fortgesetzten Ausweitung der Politik der Flow Through-Aktien für saubere Technologien angesehen, die beträchtliche Mengen an zusätzlichem Kapital von den Kapitalmärkten in Kanada bedeuten könnte.

Schaffung von Arbeitsplätzen in ganz Kanada:

Galaxy Power und dynaCERT glauben, dass Anreize für saubere Technologien zahlreiche Arbeitsplätze im ganzen Land schaffen können, für einzelne Arbeitnehmer, Wissenschaftler, Ingenieure, Forscher, Unternehmer sowie Start-ups und große multinationale Unternehmen und viele andere Personen aller Altersgruppen in städtischen und abgelegenen Gebieten Kanadas.

Galaxy Power hat in seinen Gesprächen mit Regierungsvertretern darauf hingewiesen, dass Tausende von Arbeitsplätzen durch die mehrere Milliarden schweren Investitionen in die nationale Bergbau-, Öl- und Gasbranche geschaffen wurden, die Flow Through-Aktien zugeschrieben werden und die erstmals erfolgreich vor ca. vier (4) Jahrzehnten von der kanadischen Regierung eingerichtet wurden und seitdem von Provinzregierungen befürwortet werden.

Jean-Pierre Colin, President und CEO von Galaxy Power, sagte: "Die historischen Veränderungen, die zu den neuen Anreizen für saubere Technologien im Haushalt 2022 beitragen, sind für alle Kanadier von großer Bedeutung. Galaxy Power dankt der kanadischen Regierung und allen Politikern, Parlamentsmitgliedern und hochrangigen Regierungsbeamten, die deutliche Klimaschutzmaßnahmen durch die Unterstützung neuer Anreize für saubere Technologien befürwortet haben, herzlich und begrüßt diese."

"Zusätzlich zu den wohlmeinenden, aber finanziell begrenzten Möglichkeiten von Regierungen ist die größere kollektive wirtschaftliche Macht der kanadischen Kapitalmärkte erforderlich, um die riskanten Herausforderungen der Finanzierung des dringenden, hochpreisigen Kampfes gegen THG zu bewältigen. Der Ausbau der Steuerstundungen für Flow Through-Aktien für saubere Technologien hat das Potenzial, die zahlreichen Kapitalmarktteilnehmer für eine direkte Beteiligung zu gewinnen. Galaxy Power würdigt ausdrücklich die entscheidenden Bemühungen aller überparteilichen Teilnehmer in ganz Kanada, die kontinuierlich die Bedeutung und den Ausbau der Förderfähigkeit von Flow Through-Aktien für saubere Technologien fördern."

Jim Payne, President und CEO von dynaCERT, sagte: "Als Eigentümer von 20 % der Anteile an Galaxy Power ist dynaCERT sehr zufrieden mit der vorgeschlagenen neuen Steuergutschrift für Investitionen in saubere Technologien im Haushalt 2022. Diesem erfolgreichen Vorhaben, das von dynaCERT und Galaxy Power unterstützt wird, könnte eines Tages in der kanadischen Finanzgeschichte eine historische Bedeutung zukommen. Die langfristigen Bemühungen des gesamten Teams von Galaxy Power zur Förderung der neuen Bestimmungen für saubere Technologien im Rahmen des Haushalts 2022 wurden von der gesamten kanadischen Regierung unterstützt, und wir danken den Regierungen und Parlamentariern für ihre Verfügbarkeit und ihr Verständnis. dynaCERT dankt Galaxy Power auch für seine beharrliche Initiative, die für dynaCERT langfristige wirtschaftliche Vorteile haben kann."

Über Flow Through-Aktien

Flow Through-Aktien für saubere Technologien können den nichtstaatlichen Privatsektor in Kanada dazu bringen, zum internationalen Kampf gegen den Klimawandel beizutragen, ohne auf staatliche Zuschüsse angewiesen zu sein. Weitere Informationen zum Thema Flow Through-Aktien finden Sie auf den zahlreichen Websites der kanadischen Regierung zu diesem Thema, darunter auf der folgenden:

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/flow-through-shares-ftss/investors/flow-through-share-program-works.html

Über Galaxy Power Inc.

Bitte besuchen Sie: www.galaxypower.ca

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, die in Verbrennungsmotoren zum Einsatz kommt. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht und optimieren die Verbrennung bzw. tragen zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem höheren Brennstoffwirkungsgrad bei. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühl-LKWs, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen, Schiffen und Eisenbahnloks zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.

