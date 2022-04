Die Rohstoffmärkte sind in Fahrt und es gibt etliche tolle Unternehmen mit denen man schönes Geld in Zukunft verdienen kann.

Liebe Leserinnen und Leser!

Fortschritt in allen Bereichen! Diese Unternehmen können hervorragende Zahlen und Entwicklungen aufweisen:

Nächster wichtiger Meilenstein für Canada Nickel! Das Unternehmen verkündet den Abschluss der aktuellen Bohrphase auf dem unternehmenseigenen Vorzeige-Nickelsulfidprojekt Crawford und meldet die Untersuchungsergebnisse von 33 Bohrlöchern, um die Machbarkeitsstudie zu unterstützen.

Quelle: Canada Nickel

Das Bohrprogramm bei Crawford lieferte weiterhin starke Ergebnisse, wobei diese Phase den bisher höchstgradigen Abschnitt, eine 33%ige Steigerung der Streichlänge der Mineralisierung der Zone East auf 2,8 Kilometer und weitere Erprobungen der Zone Main in der Tiefe von mehr als einem Kilometer ergab. Mit mehr als 200 Bohrlöchern - mehr als das Dreifache der Bohrungen, die in der Preliminary Economic Analysis ("PEA") verwendet wurden - ist man gut positioniert, um bis Mitte des Jahres eine Ressourcenerhöhung zu liefern und die Machbarkeitsstudie zu unterstützen, die für Ende dieses Jahres erwartet wird.

Ein Update zu den Explorationsprogrammen im Projektgebiet Belen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Valiente in Zentralperu gibt Hannan Metals.

Quelle: Hannan Metals

Das Erkundungsprogramm zur Entnahme von Bodenproben auf dem Bergrücken von Belen hat zwei große zusammenhängende Kupfer- und Goldbodenanomalien identifiziert, die sich entlang eines 10 km langen Trends erstrecken, der in mehrere Richtungen offen bleibt. Die Bodengeochemie zeigt einen Übergang von einer größeren Kupfer-Gold-Molybdän-Signatur im Porphyr-Stil, die mit Intrusionen aus dem Miozän in Verbindung gebracht wird, zu einer peripheren epithermalen Gold-Antimon-Tellur-Signatur, die typischerweise in einem epithermalen System mit geringer Tiefe über einer Porphyr-Intrusion zu finden ist.

Alle Kupfer- und Gold-Bodenanomalien sind weiterhin in mehrere Richtungen offen. Weitere Probennahmen sind im Gange, um die Anomalien abzugrenzen. Hannan wird das aktuelle Bodenprogramm auf dem Bergrücken erweitern, um den gesamten 10-km-Trend abzudecken. Weitere Ergebnisse werden in Kürze erwartet, sodass die Bohrgenehmigung in Kürze beginnen kann.

Wenige Tage später verkündet Hannan Metals die Fertigstellung und Einreichung seiner Umweltverträglichkeitserklärung (DIA) für sein Kupfer-Silber-Projekt Tabalosos East in Peru.

Quelle: Hannan Metals

Die DIA ist die wichtigste Umweltzertifizierung, die erforderlich ist, um die Durchführung von Mineralexplorationsprogrammen mit geringen Auswirkungen, einschließlich Bohrprogrammen, in Peru zu ermöglichen. Das Gebiet für die DIA sieht 40 Bohrplattformen vor und erstreckt sich über eine Fläche von etwa 9 km Länge und 3 km Breite (2.700 Hektar) bei Tabalosos East.

Das kupfermineralisierte Schieferbohrziel bei San Martin weist eine durchschnittliche Mächtigkeit von 0,9 Metern mit 1,9 % Kupfer und 27 g/t Silber aus 105 Oberflächenkanälen auf und wurde durch Bodenproben und LiDAR über ein Gebiet mit einer Länge von 9 Kilometern und einer Breite von 1 Kilometer definiert, das sich mit einer geringen Neigung in Richtung Westen über 2 bis 4 Kilometer erstreckt, wobei die Zieltiefe von der Oberfläche bis 500 Meter reicht. Die endgültigen DIA- und sonstigen Genehmigungen werden für die zweite Jahreshälfte 2022 erwartet, damit die Bohrungen beginnen können.

Quelle: Discovery Silver

Neuste Bohrergebnisse bei Discovery Silver unterstreichen das hervorragende Wachstumspotenzial, das beim mexikanischen Vorzeige-Silberprojekt Cordero über die 16-jährige Lebensdauer der Mine hinaus besteht. Die Ergebnisse von 17 Bohrlöchern des Phase-2-Bohrprogramms zielten in erster Linie auf die Erweiterung des Tagebaus und der Ressource im Nordosten der Lagerstätte ab und durchschnitten Abschnitte mit bis zu 328 Gramm Silberäquivalent pro Tonne auf 46 Meter außerhalb der aktuellen Ressource. Folgebohrungen entlang des Streichs und in der Tiefe werden durchgeführt, um die möglichen Erweiterungen dieser hochgradigen Zone zu erproben.

Quelle: GCM Mining

GCM Mining hat 2021 zum sechsten Mal in Folge seine jährliche Produktionsprognose erfüllt. GCMs Goldproduktion in seinen Segovia-Betrieben belief sich im vierten Quartal 2021 auf über 55.000 Unzen, was einem Anstieg von 10 % gegenüber dem vierten Quartal 2020 entspricht. Damit stieg die Gesamtgoldproduktion von Segovia im Jahr 2021 auf knapp 206.400 Unzen, was einem Anstieg von 5 % gegenüber 2020 entspricht und innerhalb der Prognosespanne des Unternehmens für 2021 von 200.0000 bis 220.000 Unzen liegt. Die Erweiterung der Aufbereitungsanlage des Unternehmens in Segovia auf 2.000 Tonnen pro Tag wird voraussichtlich bis zum Ende des ersten Halbjahres 2022 abgeschlossen sein, wodurch die jährliche Produktionsprognose des Unternehmens für 2022 auf 210.000 bis 225.000 Unzen Gold angehoben wird. Das letztjährige Explorationsprogramm bei Segovia hat nicht nur das ersetzt, was GCM Mining im vergangenen Jahr abgebaut hat, sondern auch zu einer erheblichen Steigerung der Mineralreserven und -ressourcen beigetragen und solide Ergebnisse in der Brownfield-Bohrkampagne geliefert. Der Goldproduzent hat die Erweiterung seiner Aufbereitungsanlage Maria Dama vorangetrieben und die neue polymetallische Anlage bei Segovia in Betrieb genommen. GCM zahlte im Jahr 2021 insgesamt 17,0 Mio. USD an die Aktionäre zurück, indem es monatliche Dividenden in Höhe von 11,5 Mio. USD ausschüttete und etwa 1,3 Mio. Aktien zum Zwecke der Einziehung zu einem Preis von 5,5 Mio. $ zurückkaufte. Nachdem GCM im Jahr 2021 seinen Schwerpunkt auf die Umsetzung einer Wachstumsstrategie durch Diversifizierung gelegt hat, konzentrieren sich die Aussichten für 2022 auf die beiden Eckpfeiler des Unternehmens, den Betrieb in Segovia in Kolumbien und das Projekt Toroparu in Guyana.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

