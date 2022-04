Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) teilte heute Einzelheiten zu seiner Teilnahme an der Jahrestagung der American Association of Cancer Research (AACR) mit, die vom 8. bis 13. April 2022 im Ernest N. Morial Convention Center in New Orleans (USA) stattfindet. Exscientia wird dort in drei Posterpräsentationen neue Forschungsergebnisse vorstellen.

"Wir freuen uns auf das Treffen mit einigen der weltweit führenden Krebsärzte und -forscher auf der diesjährigen AACR-Tagung. Wir bauen unsere präzisionsmedizinische Plattform für menschliches Gewebe weiter aus, insbesondere die Bereiche, wo wir weitere Indikationen erkunden, wie Brust- und Eierstockkrebs", erklärte Nikolaus Krall, VP of Precision Medicine bei Exscientia. "Darüber hinaus werden wir Daten vorlegen, die unsere Kompetenzen in der Translationsforschung hervorheben und unsere KI-gestützte Arzneimittelentdeckungsplattform und deren richtungweisendes Potenzial bei der Krebsmittelentdeckung in den Blickpunkt rücken. Unseres Erachtens bestätigen diese Studien unsere neuartigen Ansätze, mit denen wir klinische und Behandlungsergebnisse verbessern wollen, indem wir auf effiziente Weise die meistversprechenden Therapien identifizieren."

Exscientia belegt einen Stand (Nr. 2016), wo Teilnehmer mit dem Team zusammentreffen und mehr über die KI-gestützte Präzisionsonkologieplattform des Unternehmens, seine breit gefächerte Pipeline und das neue Programm in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford, Xcellomics, erfahren können, mit dem die Arzneimittelentdeckung im Frühstadium beschleunigt werden soll.

Posterpräsentationen:

Postertitel: Enriching for adenosine antagonist patient responses through deep learning

Session: Immunmodulatorische Wirkstoffe und Interventionen

Abstract-Nummer: 4150

Datum/Uhrzeit: Mittwoch, 13. April 9:00 Uhr 12:30 Uhr CT

Postertitel: AI-driven discovery and profiling of GTAEXS-617, a selective and highly potent inhibitor of CDK7

Session: Aufstrebende neue Krebsmittel

Abstract-Nummer: 3930

Datum/Uhrzeit: Mittwoch, 13. April 9:00 Uhr 12:30 Uhr CT

Postertitel: Deep Learning Supported Analysis of Primary Samples Identifies ALK Pathway as a Novel Sensitivity in Ovarian Cancer

Session: Neue Technologien für die Arzneimittelentdeckung

Abstract-Nummer: 1893

Datum/Uhrzeit: Montag, 11. April 13:30 Uhr 17:00 Uhr CT

Über Exscientia

Exscientia ist ein Pharmatechnologieunternehmen, das sich der Entdeckung, dem Design und der Entwicklung der bestmöglichen Wirkstoffe auf die schnellste und effektivste Weise mithilfe von KI widmet. Exscientia hat die erste funktionale Plattform für Präzisions-Onkologie entwickelt, die in einer prospektiven klinischen Interventionsstudie erfolgreich Orientierungshilfe bei der Behandlungswahl und bessere Ergebnisse für die Patienten bietet. Auch bringt sie mithilfe von KI entwickelte niedermolekulare Verbindungen bis zur klinischen Entwicklung voran. Unsere Pipeline mit mehr als 30 laufenden Projekten stellt unsere Fähigkeit unter Beweis, wissenschaftliche Konzepte schnell in präzise Wirkstoffkandidaten zu überführen. Wir sind davon überzeugt, dass die beschleunigte Entwicklung wirksamerer Medikamente dazu führen wird, dass die besten Ideen der Wissenschaft schnell in die besten Medikamente für Patienten umgesetzt werden können.

Exscientia unterhält seinen Hauptsitz in Oxford (Großbritannien) und Niederlassungen in Wien (Österreich), Dundee (Großbritannien), Boston (Massachussetts, USA), Miami (Florida, USA), Cambridge (Großbritannien) und Osaka (Japan).

Besuchen Sie uns auf https://www.exscientia.ai oder folgen Sie uns auf Twitter @exscientiaAI.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995, darunter Aussagen im Zusammenhang mit den Erwartungen von Exscientia hinsichtlich der Fortschritte bei der Entwicklung von Molekülkandidaten, Zeitplanung und Fortschritte sowie Daten aus präklinischen und klinischen Studien zu Produktkandidaten von Exscientia und der Erwartungen von Exscientia bezüglich seiner präzisionsmedizinischen Plattform und der KI-gestützten Arzneimittelentdeckungsplattform. Wörter wie "davon ausgehen", "überzeugt sein", "erwarten", "beabsichtigen", "voraussichtlich", "vorhersehen" und "künftig" oder ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Ungewissheiten, die der Vorhersage künftiger Ergebnisse und Bedingungen innewohnen, darunter Umfang, Fortschritte und Ausdehnung der Produktentwicklungsbestrebungen von Exscientia, Einleitung, Umfang und Fortschritte der klinischen Studien von Exscientia und seinen Partnern sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf die Kosten, klinische, wissenschaftliche, regulatorische und technische Entwicklungen, sowie Unwägbarkeiten in Verbindung mit dem Prozess der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Produktkandidaten, die sicher und wirksam für den Einsatz als Therapien für Menschen sind, und in Verbindung mit dem Aufbau eines Geschäfts um derartige Produktkandidaten. Exscientia übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, aufgrund künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren bzw. zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

