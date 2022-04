MorphoSys leuchtet derzeit in kräftigem Grün. Denn die Notierungen klettern im Vergleich zur Vorwoche rund 2,52 Prozent. Insgesamt drei der fünf Handelstage beendete die Aktie mit Zugewinnen. Darunter war am Montag der höchste Tagesgewinn für MorphoSys mit einem Plus von 6,23 Prozent. Startet jetzt also die nächste Aufwärtsbewegung oder wie geht es weiter?

Alles in Butter ist nach diesem Zwischenspurt für die Charttechniker. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. So genügt mittlerweile ein weiterer kleiner Anstieg für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 27,40 EUR. Die Situation bleibt also angespannt. ...

