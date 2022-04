Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S2/04: Porr zum Geburtstag 5% Plus, dazu ein Song; ein paar Cent für startup300 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil, dessen Vermögen weniger Abstand zu einer Million Dollar hat als jenes von Elon Musk, über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/04 geht es um einen guten Comeback-Tag, ein Angebot im Cent-Bereich für startup300, Gutes zu UBM, Evotec, AT&S und ein doppelter Blick auf die heute starke Porr: 5 Prozent Plus am 153. Börsegeburtstag. Wir haben dazu einen Song, ein Ohrwurm. Erwähnt werden: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...