Eigentlich hatte ich die Twitter-Aktie (WKN: A1W6XZ) längst aufgegeben. Denn fundamental lief es in den letzten Monaten so gar nicht rund für das Social-Media-Urgestein. Der Rückzug von Mitgründer Jack Dorsey brachte das Fass zum Überlaufen. Er war der letzte Strohhalm, an dem sich verzweifelte Twitter-Investoren klammern konnten. Mit einem Einstieg von Elon Musk hätte vor ein paar Wochen sicher niemand gerechnet. Doch plötzlich ist der hin und wieder reichste Mensch der Welt der größte Twitter-Aktionär. ...

