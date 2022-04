Meta Platforms (WKN: A1JWVX) möchte in Zukunft verstärkt eine Rolle im Metaversum spielen. Das Top-Management und der Gesamtkonzern schwören Investoren, Verbraucher und auch die eigene Plattform darauf ein, langfristig diese Evolution zu vollziehen. Wobei es mehrere mögliche Ausprägungen gibt. So plant Meta Platforms offenbar, dass Nutzer in Zukunft virtuell miteinander agieren können. In der Arbeitswelt kann das eine Einsatzmöglichkeit sein. Aber es geht teilweise auch um einfache Basiserweiterungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...