Warren Buffett hat also die HP-Aktie (WKN: A142VP) gekauft. 4,2 Mrd. US-Dollar investierte das Orakel von Omaha in die Aktie des US-amerikanischen Tech- und insbesondere Hardware-Unternehmens. Viele Investoren fragen sich derzeit: Was sieht der Starinvestor bloß in der Aktie? Warum Tech, das ist eine überaus relevante Frage. Aber ich glaube, dass Warren Buffett HP nicht mehr primär als Tech-Konzern sieht. Nein, sondern wie zum Beispiel Apple auch als Konsumgüter-Aktie einstuft. Das gleicht dem Eingeständnis, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...