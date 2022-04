Wichtige Punkte Die Märkte wurden durch den Krieg in der Ukraine, die Inflation und steigende Zinsen verunsichert. Eine Reihe von disruptiven Tech-Aktien scheint im Angebot zu sein. Dividendenaktien sind auch in Zeiten der Unsicherheit eine gute Option. Wir stehen erst am Anfang des zweiten Quartals und es war bereits ein wildes Jahr für Investoren. Der S&P 500 startete mit einem Allzeithoch ins neue Jahr, doch im März geriet der breite Marktindex in eine Korrektur, da Sorgen wie der Krieg in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...