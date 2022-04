München - Nun hat sich auch Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder mit Corona infiziert. "Im Vorfeld meiner Reise in die Golfregion war heute ein PCR-Test positiv", teilte Söder am Samstag mit.



"Obwohl ich die ganze Woche täglich zweimal Schnelltests gemacht hatte - immer negativ. Den letzten sogar noch heute Morgen." Der Wert des PCR-Tests sei in einem Bereich, "dass eine Ansteckung bisher äußerst unwahrscheinlich war", so Söder. "Trotzdem heißt es jetzt in die Isolation. Die Auslandsreise ist damit leider abgesagt."

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de