Die Börse schaut mit Spannung auf die EZB-Sitzung am Gründonnerstag. Wie wird die Europäische Notenbank, die immer noch die Wirtschaft mit ihrem QE-Programm APP stimuliert, auf die eskalierende Inflation reagieren?Die kommende Sitzung der EZB wird eine der schwersten für Frau Lagarde werden. Direkt vor dem Osterwochenende am Gründonnerstag wird die Europäische Zentralbank erklären müssen, warum Europa unter der Last der Inflation ächzt, was die Ursachen sind und welche Lösungen man anbietet.Energie und Lebensmittel sind die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...