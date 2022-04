Die 13-jährige NFT-Künstlerin Nyla Hayes hat bislang knapp 7 Millionen US-Dollar mit dem Verkauf von Zeichnungen verdient, die Frauen mit langen Hälsen zeigen. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Und so mag es manche verwundern, mit was für Zeichnungen eine US-Amerikanerin zur Multimillionärin geworden ist. Nyla Hayes zeichnet Frauen. Darunter Prominente wie die ehemalige First Lady Michelle Obama, Lucille Ball oder Ruth Bader Ginsburg, aber auch unbekannte Frauen des Alltags. Frauen mit langen Hälsen treffen einen Nerv Allen gemeinsam - ...

