Rhizen Pharma kündigt Präsentationen auf der AACR an, um seine differenzierten PARP- und DHODH-Programme im klinischen Stadium vorzustellen

Präklinische Daten zu Rhizens differenziertem PARP-Inhibitor RP12146 zeigen ein überlegenes hämatologisches Sicherheitsprofil, das sich Erwartungen des Unternehmen zufolge in den laufenden klinischen Studien bestätigen wird

Wie präklinische Daten zu Rhizens führendem DHODH-Inhibitor RP7214 belegen, ist der Wirkstoff bei AML-Modellen sowohl als Einzelwirkstoff als auch in Kombination mit SOC-Wirkstoffen aktiv

Rhizen Pharmaceuticals AG (Rhizen), ein in der Schweiz ansässiges, auf die klinische Entwicklungsphase spezialisiertes privates Biopharma-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Onkologie und Entzündungskrankheiten, wird bei der diesjährigen Jahrestagung der American Association for Cancer Research (AACR 2022) Daten zu seinen differenzierten PARP- (Poly ADP-Ribose Polymerase) und DHODH- (DiHydro Orotate DeHydrogenase) Inhibitorprogrammen der nächsten Generation im klinischen Stadium vorstellen. Die Posterpräsentationen von Rhizen beschreiben die präklinische Charakterisierung und die differenzierten Eigenschaften des neuartigen PARP-Inhibitors (RP12146) sowie präklinische Daten, die eine breite Positionierung des DHODH-Inhibitors (RP7214) bei AML untermauern.

Zuvor hatte Rhizen bereits bekannt gegeben, dass sein PARP-Programm eine differenzierte präklinische Sicherheit aufweist, die eine IND-Zulassung unterstützen. Wie die weiteren bei der AACR 2022 präsentierten präklinischen Daten nahelegen, dürfte diese differenzierte Sicherheit auf die geringere Verteilung von RP12146 im Knochenmark und die damit einhergehende geringere hämatologische Toxizität zurückzuführen sein. "Die Tatsache, dass wir die Dosiseskalationsstudie effizienter durchführen konnten, führen wir auf den Sicherheitsvorteil von RP12146 zurück. Zudem sind die eintreffenden Daten aus unserer laufenden Phase-1-Dosis-Eskalationsstudie vielversprechend und bestätigen das robuste Zielansprechen und die hohe Sicherheit, die wir bereits beobachtet hatten. Wir sind davon überzeugt, dass diese Differenzierung sich in der klinischen Phase weiter erhärten und uns ermöglichen wird, das volle Potenzial der PARP-Hemmung bei allen Indikationen zu erforschen, da RP12146 ein potenziell breites therapeutisches Fenster aufweist", so Swaroop Vakkalanka, Gründer und CEO von Rhizen Pharma.

Rhizen wies darauf hin, dass sein DHODH-Inhibitor RP7214 als Einzelwirkstoff im Hinblick auf die Verringerung des Tumorvolumens und der Tumorgröße sowie der Differenzierung von AML-Blasten eine robuste Aktivität aufweist, die mit seinem Wirkmechanismus übereinstimmt. RP7214 potenziert auch die Wirkung von AML-Standardwirkstoffen wie Cytarabin, Venetoclax und Azacytidin. Swaroop fügt an: "Wir haben eine Phase-2-Studie initiiert, um RP7214 in Kombination mit Azacytidin bei rezidivierten/refraktären AML-, CMML- und MDS-Patienten zu prüfen. Das Potenzial der DHODH-Hemmung als therapeutische Modalität bei AML ist bisher nicht ausgeschöpft, und wir erwarten, dass RP7214 dieses Potenzial verwirklichen kann. Unserer Überzeugung nach stellen ältere Patienten, für die eine Erstlinien-Chemotherapie und für die Erhaltungstherapie nicht in Betracht gezogen wird, einen ungedeckten Bedarf dar, den RP7214 decken kann."

Hier einige Hinweise zu den Postern von Rhizen Pharma bei der AACR:

Abstract-Nr.: 1762

Titel: Activity of RP7214, a novel, selective, and potent small molecule inhibitor of DHODH, in AML

Session: Small Molecule Therapeutic Agents

Poster-Nr.: 5492

Abstract-Nr.: 1766

Titel: Activity of RP12146, a novel, selective, and potent small molecule inhibitor of PARP 1/2, in solid tumors

Session: Small Molecule Therapeutic Agents

Poster-Nr.: 5493

Über Rhizen Pharmaceuticals AG.:

Rhizen Pharmaceuticals ist ein innovatives, auf die klinische Entwicklungsphase spezialisiertes Biopharma-Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Erforschung und Entwicklung neuartiger Therapeutika für die Behandlung onkologischer und entzündlicher Erkrankungen. Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat Rhizen eine breitgefächerte Pipeline von firmeneigenen Wirkstoffkandidaten aufgebaut, die auf mehrere Krebserkrankungen und immunassozierte zelluläre Signalwege abzielen.

Mit der Erforschung seines ersten PI3Kd- und CK1e-Wirkstoffs Umbralisib hat Rhizen sein Know-how im Bereich der PI3K-Modulatoren unter Beweis gestellt. Umbralisib wurde von seinem Lizenzpartner TG Therapeutics (TGTX) in den USA erfolgreich für die Indikationen MZL und FL entwickelt und vermarktet. Rhizen entwickelt außerdem Tenalisib, einen einzigartigen dualen PI3K-d/?- und SIK3-Inhibitor mit robustem Sicherheitsprofil und vielversprechender Aktivität für die Indikationen metastasierender Brustkrebs und T-Zell-Lymphom. Neben diesen Assets verfügt Rhizen über eine umfangreiche Pipeline für die Bereiche Onkologie und Entzündungskrankheiten, die von der Forschung bis zur klinischen Entwicklung reicht.

Der Hauptsitz von Rhizen ist Basel, Schweiz. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.rhizen.com/

