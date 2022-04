Anzeige / Werbung

Immer wenn ein Pennystock-Unternehmen mit einem der "Big Five" einen Vertrag abschließt, dann riecht das nach extremer, langanhaltender Neubewertung und häufig kommt es auch unmittelbar zu einer fast beispiellosen Rallye! Warum sollte es es bei dieser Aktie am Montag anders sein?

DAS Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen Gartner® (NYSE: IT) hat kürzlich zwei Artikel veröffentlicht, die sich auf kommerzielle SBOM-Anwendungen beziehen. Das Cybeats SBOM-Studio wurde als eines der besten kommerziellen SBOM-Tools und als eine Lösung der Enterprise-Klasse für Softwareentwickler und Verbraucher ausgezeichnet.

Nun scheint sich die Gartner®-Empfehlung mehr und mehr bezahlt zu machen. Derzeit laufen schon vier Pilotversuche mit Milliarden-Unternehmen, aber die Nummer 5 hat es besonders in sich:

Breaking News: Scryb Signs Agreement with a 'Big Five' Tech Company for Trial Evaluation of the Cybeats Cybersecurity Platform

Scryb unterzeichnet Vereinbarung mit einem "Big Five"-Technologieunternehmen zur Testevaluierung der Cybeats-Cybersicherheitsplattform

Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit einem amerikanischen multinationalen Technologieunternehmen bezüglich der Software-Evaluierungslizenz für die Cybersecurity-Produktsuite von Cybeats für Unternehmen geschlossen hat.

Das Unternehmen wird das Cybeats SBOM-Studio testen, das für SBOM (Software Bill of Materials)-Dokumentenmanagement, Repository und mehr verwendet wird. Das multinationale Unternehmen…

…ist im Geschäft mit Computersoftware, Unterhaltungselektronik und verwandten Dienstleistungen tätig;

…umfasst mehrere Branchen, die die neuesten innovativen Sicherheitslösungen erfordern;

…ist ein Fortune-500-Unternehmen;

…ist Teil der "Big Five" der amerikanischen IT-Unternehmen;

…ist nach Gesamtumsatz eines der größten Unternehmen der Welt!

Seit Beginn des kommerziellen Betriebs Ende 2021 hat die Unternehmensproduktsuite SBOM Studio von Cybeats mit mehreren milliardenschweren Unternehmen, und in diesem Fall mit einem der größten Technologieunternehmen weltweit, zusammengearbeitet und befindet sich in verschiedenen kommerziellen Phasen mit ihnen. Wir erleben eine erhebliche Zugkraft zusammen mit starken Signalen vom Markt, dass die Sicherheit der Softwarelieferkette für die Fähigkeiten eines Unternehmens von größter Bedeutung ist, um Cyberrisiken zu mindern und die Sicherheitslage für seine Produkte zu verbessern. Yoav Raiter, CEO von Scryb

Es gibt nur eine Definition von "Big Five" - und die lautet: Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft. Ein eindeutiger Wikipedia-Eintrag untermauert dies auch zusätzlich (Link). Eines dieser Unternehmen testet nun das Enterprise SBOM-Studio von Cybeats, der 100%igen Tochter von Scryb Inc. (WKN: A3C86A)*.

Ein Kurssprung von 100% und mehr würde mich nicht wundern!

Diese Entwicklung wurde in der letzten Zeit immer klarer, denn es laufen schon mehrere Pilotprogramme derselben Art aber die Krönung ist natürlich die aktuelle News:

einem multinationalen Konzern der Luft- und Raumfahrtbranche;

einer Kryptowährungsbörse mit Sitz in den USA;

einem multinationalen Unternehmen für IoT-Zubehör;

einem multinationalen Fortune-500-Fertigungsunternehmen.

Organisationen und Regierungen werden sich der Bedeutung der Sicherheit der Softwarelieferkette (SBOM) zunehmend bewusst. Das Weiße Haus hat im Mai 2021 eine Durchführungsverordnung unterzeichnet, die vorschreibt, dass alle Anbieter, die für die Lieferung von Software an Bundesbehörden verantwortlich sind, eine SBOM vorlegen MÜSSEN. Viele Regelungen treten im und um den August 2022 in Kraft, weitere sollen danach folgen. Es wird erwartet, dass SBOM branchenübergreifend zu einem globalen Standard wird. Das Cybeats SBOM Studio bietet Zugriff auf einzigartige Tools zur Verwaltung von SBOM-Anforderungen und Software-Schwachstellen und bietet eine proaktive Minderung von Risiken für ihre Software-Lieferkette.

Scryb Inc.*

WKN: A3C86A CSE: SCYB

Der erste Schritt, der Cybeats als "Spinout" von Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* zuerst an die CSE und in weiterer Folge an die Nasdaq oder NYSE bringen soll, wurde schon initiiert und sollte eigentlich in Kürze über die Bühne gehen. Das tolle daran ist nicht nur die wahrscheinlich bessere Bewertung von Cybeats als separate Einheit, die auch Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* als kontrollierenden Aktionär zu einem höheren Marktwert verhelfen sollte, sondern auch die Tatsache, dass man als Scryb-Aktionär eine Aktiendividende der Cybeats-Aktie bekommen soll, sobald das Senior-Listing vollzogen ist.

Man war in der Lage, einen absoluten "Top-Dog" für das Cybeats-Projekt zu gewinnen! - Kein Wunder, denn Cybeats könnte genau die Bausteine in der Schublade haben, nach denen die Industrie händeringend sucht: Cybeats Appoints Cybersecurity Industry Leader, Bob Lyle, as Chief Revenue Officer

Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* hat Bob Lyle zum Chief Revenue Officer (CRO) von Cybeats ernannt. Als CRO ist Bob für die Leitung von Verkaufsinitiativen in Bezug auf beide Produktlinien von Cybeats verantwortlich.

Lyle hat mehrere Jahrzehnte lang leistungsstarke Vertriebsteams und schnell wachsende Unternehmen geleitet und sogar ein Sicherheitsunternehmen gegründet, das nach nur 18 Monaten von HMD Global (NOKIA Mobile) übernommen wurde. Lyle wird neben seiner Tätigkeit bei Cybeats gleichzeitig GSMA-Vorsitzender bleiben, einer Industriegruppe für IoT-Gerätesicherheit, zu der 750 Mobilfunkbetreiber auf der ganzen Welt gehören.