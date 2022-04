Das Sentiment der Anleger und Analysten gegenüber dem Computer- und Notebook-Markt verschlechterte sich in dieser Woche weiter. Insbesondere die Aktien von AMD und Nvidia, die stark vom Pandemie-Boom profitiert hatten, wurden davon in Mitleidenschaft gezogen. AMD verlor in den vergangenen fünf Handelstagen rund 8,2 Prozent, Nvidia gab sogar 13,6 Prozent nach.Grund für das schwächelnde Sentiment waren unterschiedliche Analysten- und Expertenstimmen. So äußerten sich unter anderem Goldman Sachs, Morgan ...

