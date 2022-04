Warren Buffett investiert wieder bei Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2). Zunächst war es ein Ausbau der Beteiligung von Occidental Petroleum, später Alleghany und jüngst HP Inc. Wir müssen nicht näher auf die Beteiligungen eingehen, in Summe können wir jedoch sagen: Das ist ein Maß an Aktivität, das uns gefällt. Es ist ein positives Zeichen, dass Warren Buffett wieder investiert. Sowohl mit Blick auf Berkshire Hathaway, aber auch für den Markt im Allgemeinen. Lass uns beides heute einmal etwas näher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...