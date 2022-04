Aktienrückkäufe sind für Meta Platforms (WKN: A1JWVX) ein Mittel, um Geld an die Investoren zurückzugeben. Das Kalkül ist auch hier relativ einfach: Durch das Kaufen und Einziehen ausstehender Aktien vergrößert sich der Anteil, den jeder Investor an dem Tech-Konzern besitzt. So, wie diese Kapitalrückführungsform nun einmal funktioniert. Ein US-Medium berichtet jetzt, dass die Aktienrückkäufe sich offenbar verlangsamt haben. Ein zugegebenermaßen schlechter Zeitpunkt für diesen Schritt. Aber warum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...