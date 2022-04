Um in den Club der Millionäre zu gelangen, benötigt man eine angesehene Ausbildung und einen hochrangigen Job, richtig? Nun, da liegt ein Körnchen Wahrheit versteckt. Aber nur ein Körnchen. Der Finanzberater Chris Hogan hat vor ein paar Jahren eine große Studie in den USA durchgeführt. Und die Ergebnisse sind auch für uns Fools in Deutschland von einigem Interesse. So ist es ist definitiv wahr, dass die meisten Millionäre eine Hochschulausbildung haben. 88 % der von Hogan befragten Millionäre in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...