Die Bären versuchen den Goldpreis in die Knie zu zwingen. Doch es fehlt die Kraft. Die Korrektur dürfte dem Ende entgegengehen. Von Markus Bußler, Euro am Sonntag. Beeindruckend! Der Goldpreis geriet zum Wochenauftakt deutlich unter Druck, fiel am Dienstag sogar kurzzeitig unter die Marke von 1.900 Dollar. Doch bei 1.890 Dollar endeten die Frühlingsgefühle der Bären und es kam zu einem starken Intraday-Turnaround. Aus technischer Sicht ist damit ...

