In der letzten Handelswoche vom März gab es bereits einen Rücklauf und damit ein Scheitern an den größeren Widerständen zu beobachten. Dabei brach der letzte Aufwärtstrend zum Monatswechsel, was wir hier vor einer Woche wie folgt darstellten: (Rückblick): 20220402 DAX Xetra Maerz Seitdem ist übergeordnet wenig passiert. Nach dem Scheitern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...