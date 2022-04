Die vergangenen Tagen dürften Moderna-Aktionäre so schnell nicht vergessen. Schließlich verlor der Kurs im Vergleich zur Vorwoche 8,16 Prozent. Mit Kursrückgängen verabschiedete sich der Titel an drei der fünf Sitzungen. Besonders übel war dabei der Mittwoch mit einem Minus von 5,74 Prozent. Hier sind nun also erst einmal die Bären am Zug, ehe die Bulle zurückschlagen können.

Der Wochen-Verlust tut zwar weh, aber die Technik sieht noch ganz gut aus. Denn entscheidende Widerstände sind unverändert in Schlagdistanz. So fehlen bis zum 4-Wochen-Hoch aktuell nur rund rund fünfzehn Prozent. Dieses Top liegt bei 169,82 EUR. Bullen und Bären kämpfen ...

