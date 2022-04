Wien - Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer plant offenbar ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau. Das berichten die "Bild" sowie die österreichische "Kronen Zeitung" am Sonntag übereinstimmend.



Demnach könnte die Reise bereits am Montag stattfinden. Erst am Samstag hatte sich Nehammer in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Laut "Bild" soll Nehammer Selenskyj seine Reise zu Putin angekündigt haben. Auch EU-Kreise seien über die bevorstehende Reise von Nehammer bereits informiert worden, hieß es.



Eine Reise eines EU-Staats- oder Regierungschefs nach Moskau gab es seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine bisher nicht.

