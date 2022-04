Ein angespannter Arbeitsmarkt und hoher Wechselwille: Unternehmen tun gut daran, teuer angeworbene Top-Kräfte auch zu halten. Um Kündigungsgründe frühzeitig zu erkennen, können Stay-Interviews helfen. Es mehren sich die Anzeichen, dass der als "Great Resignation" bezeichnete Trend, der in USA Millionen von Menschen ihren Job kündigen lässt, auch in Deutschland angekommen ist. Pandemiebedingter Burn-out oder allgemeine Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen - was die Gründe auch sind, im Ergebnis macht es die angespannte Personallage in den Unternehmen nicht einfacher. Wenn es doch eine ...

