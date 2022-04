Die drei Divisionen von Michael Tojners Montana Tech Components AG sind zwar in unterschiedlichen Bereichen unterwegs, verfolgen aber konsequent das selbe Ziel, nämlich Lösungen zu entwickeln, um den C02-Ausstoß zu verringern und Ressourcen zu schonen. Sowohl Varta, sowie auch Aluflexpack und Montana Aerospace positionieren sich allesamt mit Technologien gegen den Klimawandel. Der Ersatz von fossilen Energiequellen ist in aktuellen Zeiten das Gebot der Stunde. Auch am Kapitalmarkt. Die Abkehr von fossilen Brennstoffen ist mit dem Ukraine-Russland-Konflikt aktueller denn je. Unternehmen rund um den Globus arbeiten mit Hochdruck an Lösungen, um die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen zu reduzieren und die Zunahme der Treibhausgase in der Atmosphäre zu ...

