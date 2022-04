News von Trading-Treff.de DAX-Wochenstart in Planung: Sonntagsanalyse mit Blick auf die großen Zeiteinheiten per Videoanalyse. Was hält den DAX derzeit in der Range? DAX-Fazit zum Wochenwechsel Ein eher richtungsloser DAX-Start in den April wurde vollzogen. Dabei ist das Gap an der 14.000 etwas kleiner geworden und das Chartbild zeigt weiters Abwärtspotenzial auf. Welche Marken habe ich für die neue Woche im Blick? Immerhin hatte die 14.000er-Region ...

