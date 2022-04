DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Olaf Scholz/Ukrainekrieg:

"Auch Olaf Scholz nimmt gern für sich in Anspruch, ohne viel Aufhebens im Hintergrund die richtigen Weichen für das Land zu stellen. In der Ukrainekrise führt der Bundeskanzler Deutschland jedoch geradewegs aufs weltpolitische Abstellgleis. (...) Man mag von Boris Johnsons Scharlatanerie beim Brexit halten, was man will. Sein Bauchgefühl, in Kiew ein persönliches Zeichen der Solidarität zu setzen, war richtig und wichtig für die Ukrainer. Zumal der Brite nicht nur warme Worte und Bilder, sondern auch Waffen liefert. Nach dem schrecklichen Raketenangriff auf den Bahnhof im ukrainischen Kramatorsk ist auch Scholz gut beraten, ein persönliches Zeichen zu setzen. Ein Besuch in Kiew wäre ein Anfang. Wichtiger wäre es jedoch, wenn Berlin jetzt auch bei Waffenlieferungen und beim Energieembargo mit gutem Beispiel voranginge."/zz/DP/he