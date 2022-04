Die Notenbank will monatlich Anleihen im Wert von bis zu 95 Milliarden Dollar auslaufen lassen, ohne neue nachzukaufen. Das Tempo der Verringerung ist damit deutlich höher als in der letzten Straffungsphase in den Jahren 2017 bis 2019.

Der Beitrag ?Fed nimmt Inflation ernst, die Börse nicht erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...