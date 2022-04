DJ PTA-Adhoc: Talenthouse AG: 2021 Resultate - Quartalsberichte

Baar (pta002/11.04.2022/06:00) - (Baar/Schweiz) Talenthouse AG wird am 19. April 2022 die ungeprüften kombinierten Finanzergebnisse für das Kalenderjahr 2021 veröffentlichen. Das Management erwartet, dass der Umsatz im zweiten Halbjahr 2021 den im ersten Halbjahr 2021 erzielten Umsatz deutlich übersteigt (ohne Coolabi).

Künftig plant Talenthouse AG, vierteljährlich innerhalb von sechs Wochen nach Quartalsende, beginnend mit dem ersten Quartal 2022, das am 31.03.2022 endet, vollständige, nicht geprüfte Konzernzahlen, einschliesslich einer Reihe von Kennzahlen zum Geschäft, zu veröffentlichen. Ein entsprechender Zeitplan für die Berichterstattung ist in Vorbereitung und wird bekannt gegeben, sobald er vorliegt.

Talenthouse AG

Talenthouse AG ist ein Technologieplattform-Unternehmen, das mit der weltweit grössten Kreativ-Community mit über 14 Mio. Mitgliedern zusammenarbeitet, um hochwertige digitale Inhalte für zahlreiche weltweit tätige Grossunternehmen wie Netflix und Nike zu produzieren. Talenthouse AG mit den Kreativplattformen Talenthouse, EyeEm, Ello, Zooppa und Jovoto nimmt bei der strukturellen Neuausrichtung der Content-Produktion eine Vorreiterrolle ein und nutzt dazu ein plattformbasiertes Geschäftsmodell, um Inhalte bereitzustellen, die bezüglich Umfang und Qualität mit der Konsumentennachfrage im digitalen Zeitalter Schritt halten können. Gleichzeitig bietet die Gesellschaft so noch mehr kreativen Köpfen Entwicklungschancen. Die Gesellschaft ist in der Schweiz domiziliert und verfügt neben dem operativen Hauptsitz in London über Niederlassungen in Los Angeles, New York City, Berlin, Mailand und Philadelphia.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.business.talenthouse.com

