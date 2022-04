Die erste Hälfte der diesjährigen Vermarktungssaison zeigt, dass sich der Apfelmarkt in einem schwierigen und immer komplexeren Umfeld befindet. Trotz der unsicheren Lage gelang es dem Verband der Südtiroler Obstgenossenschaften (VOG) in den letzten Monaten, seine Position am Markt zu halten. Foto © VOG In der zweiten Saisonhälfte setzt der Verband auf qualitativ...

Den vollständigen Artikel lesen ...