Am 6. April wurden die ersten Padrón-Paprikas bei BelOrta versteigert. Das ist das erste Mal in der Geschickte der Genossenschaft, dass lokal erzeugte Padrón-Paprikas an der Auktionsuhr erschienen sind. Der Erzeuger der Paprikas ist Bart Ceulemans (Grobar) aus Berlaar. Sie wurden von Rosenland Fruchtimport KG aus Mönchengladbach (Deutschland) gekauft. Elke Hendrickx mit die...

Den vollständigen Artikel lesen ...