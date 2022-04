Gießen (ots) -In herausfordernden Zeiten geben positive Nachrichten Kraft und Zuversicht.Das konnten am vergangenen Freitag auch die Geschäftsführung und Mitarbeiter von Pascoe Naturmedizin aus Gießen erfahren. Dem Hersteller von Naturmedizin wurde während einer virtuellen Feier des Great Place to Work Institutes in Köln erneut eine hervorragende Arbeitsplatz- und Unternehmenskultur bescheinigt. Am Abend zuvor wurde das Unternehmen mit den beiden Auszeichnungen "Bester Arbeitgeber in Hessen" dem Bereich "Fertigung & Industrie" jeweils auf Platz 1! ausgezeichnet.Nachdem das Unternehmen viermal den ersten Platz in Deutschland belegte, konnte die Pascoe-Gemeinschaft gestern die Platzierung auf Platz 2 entgegennehmen. Soziale Nachhaltigkeit wird bei dem Arzneimittelhersteller großgeschrieben. Sie bedeutet im Unternehmen eine Arbeitsplatzkultur zu implementieren, die nachhaltig ein Klima formt, dass den Mitarbeitern einen Sinn und hohe Leistungsbereitschaft für ihre Arbeit gibt. Dieser Leitidee folgt Pascoe schon seit 10 Jahren. Seit 2012 wird das Unternehmen von seinen Mitarbeitern auf die Spitzenplätze als bester Arbeitgeber in Deutschland gewählt. Die zusätzlichen Auszeichnungen auf europäischer Ebene (Platz 1 im Jahr 2020) und die zweimalige Auszeichnung mit dem Gesundheitsaward in den vergangenen Jahren sprechen für sich.Annette D. Pascoe: "Wir leben, was wir verkaufen ganzheitliche Gesundheit. Wie innen so auch Außen. Eine prämierte Arbeitsplatzkultur geht immer einher mit einer ganzheitlichen Unternehmensführung und einer hohen Vertrauenskultur. Sie stiftet Sinn und Motivation und daraus entsteht Erfolg und der sichert Arbeitsplätze."Seit mehr als 10 Jahren bindet das Unternehmen allen Mitarbeitern in seine Strategieentwicklung mit ein. Transparente Strukturen und ein funktionierendes Kommunikationsmodell tragen dazu bei, dass alle Mitarbeiter zu jedem Zeitpunkt wissen, woran sie arbeiten, und welches Ziel dahintersteht. Ein prämiertes und individuell auf die Mitarbeiter zugeschnittenes Gesundheitsmanagement runden das Erfolgsmodell ab.Annette D. Pascoe: "Gerade in Pandemiezeiten waren wir froh, dass wir auf eine stabile und über Jahre gewachsene Arbeitsplatz- und Vertrauenskultur bauen konnten. Unsere nachhaltige Unternehmenskultur bewährte sich und zeigte sich in einer hoch motivierten und leistungsstarken Pascoe-Gemeinschaft. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich bei unseren Mitarbeitern. Wir hoffen und wünschen uns, dass wir auch in Zukunft in einem friedlichen Europa leben und arbeiten dürfen."Erst kürzlich verlieh das Bundesarbeitsministerium dem Unternehmen das Prädikat "Zukunftsfähige Unternehmenskultur". Die persönliche Auszeichnung durch den Bundearbeitsminister erfährt das Unternehmen im September in Berlin.Die mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur ist beim Naturmedizinunternehmen auf allen Ebenen verankert. Für Geschäftsführer Jürgen F. Pascoe ist das selbstverständlich: "Zukunftsfähig zu sein, sich seinen Aufgaben zu stellen, bedeutet Weitsicht und Zuversicht. Mit unserer starken Pascoe-Gemeinschaft werden wir eine erfolgreiche Zukunft gestalten.Wir Unternehmer sind dafür verantwortlich, unseren Mitarbeitenden einen Sinn für ihre Arbeit zu geben und sie gemäß ihren Stärken einzusetzen. Damit sichern wir unser Leistungsniveau und schenken echte Lebensqualität."Pressekontakt:PressekontaktPascoe NaturmedizinStefanie Wagner-ChorliafakisUnternehmenskommunikationSchiffenberger Weg 5535394 GießenEmail: stefanie.wagner-chorliafakis@pascoe.deTel.: +49 641 7960 - 330Original-Content von: Pascoe Naturmedizin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12261/5193635