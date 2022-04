Welche Themen sind am Montagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: Macron und Le Pen kommen in die Stichwahl in Frankreich, Lufthansa-Chef warnt wegen Personalmangel vor weiteren Flug-Ausfällen im Frühjahr und im Sommer und Twitter-Großaktionär Elon Musk wird nicht in Verwaltungsrat einziehen. * FRANKREICH/WAHL - Im Rennen um die Präsidentschaft in Frankreich entscheiden die Wähler in zwei Wochen zwischen Amtsinhaber Emmanuel ...

