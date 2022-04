DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

CORONA-IMPFSTOFF - Das Bundesgesundheitsministerium rechnet damit, dass Ärzte, Apotheker und Impfzentren Corona-Impfstoff "in nicht wenigen Fällen" vernichtet haben. Die abgegebenen Impfstoffe lägen derzeit weiterhin nur in Mehrdosenbehältnissen vor, teilte das Ministerium mit. Bei Anbruch seien die enthaltenden Impfdosen gemäß Zulassung nur wenige Stunden haltbar. "Bei der derzeitigen Geschwindigkeit der Impfkampagne ist nicht davon auszugehen, dass sich vor Ort in jedem Fall eine hinreichende Anzahl zu impfender Personen findet, um die in einem Mehrdosenbehältnis verfügbaren Impfdosen in Gänze aufzubrauchen", teilte das Ministerium mit. (Welt)

CORONA-TESTS - Bundesweit haben Behörden mindestens 642 Verfahren wegen Abrechnungsbetrug bei Corona-Testzentren eingeleitet. Das ergab eine bundesweite Umfrage unter Staatsanwaltschaften und Landeskriminalämtern (LKA). Vielfach stehen die Ermittlungen noch ganz am Anfang. Der Gesamtschaden durch Testbetrug lässt sich noch nicht beziffern, weil viele Strafverfolgungsbehörden aufgrund laufender Ermittlungen keine Zahlen nennen. Doch allein in fünf Verfahren in Bochum, Offenburg, Freiburg und Mannheim beträgt der mutmaßliche Schaden 49,5 Millionen Euro. Mehr als die Hälfte der Fälle kommen aus Berlin, wo das LKA 347 Verfahren einleitete. In Baden-Württemberg ist die Fallzahl laut LKA dreistellig. (Handelsblatt)

KOHLE - Der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, hält als Kriegsfolge den Ersatz von russischem Gas durch Kohle für unvermeidbar. Die zusätzlichen CO2-Emissionen müssten deshalb dringend an anderer Stelle eingespart werden, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wir werden in der Übergangsphase Kröten schlucken", sagte Messner. "Für kurze Zeit wird Kohle Gas ersetzen. Wichtig ist, dass insgesamt an den Klimazielen nicht gerüttelt wird." (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

WIND-ABSTANDSREGELN - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) davor gewarnt, die bayerischen Abstandsregeln für Windräder aufzuheben. "Der Bund hat natürlich die Möglichkeit, Abstandsregeln einseitig zu kippen. Aber dann wird sich jede Bürgerinitiative, die es gibt, mit den Grünen auseinandersetzen", sagte Söder. Die bayerische 10H-Regel legt fest, dass Windräder mindestens zehnmal so weit von bewohnten Häusern entfernt sein müssen wie sie hoch sind. Söder kündigte eine Reform der Regel an "mit dem Ziel, 500 plus x Windräder für Bayern zu erreichen". So lasse sich auch die Vorgabe der Ampelkoalition einhalten, 2 Prozent der Landesfläche für Windkraft bereitzustellen. (Funke Mediengruppe)

BILLIGES ÖPNV-TICKET - Das Neun-Euro-Ticket im Regionalverkehr soll zum 1. Juni kommen und bundesweit gültig sein. Das erfuhr das Redaktionsnetzwerk Deutschland aus dem Verkehrsausschuss des Bundestages. Demnach ist der Bund bereit, die gesamten Kosten von geschätzt 2,5 Milliarden Euro für das dreimonatige Experiment zu übernehmen. "Das Neun-Euro-Ticket muss bundesweit gültig sein", sagte Martin Kröber, SPD-Verkehrsexperte im Bundestag. "Sonst benachteiligt es jene Pendlerinnen und Pendler, die über die Grenzen von Bundesländern und Tarifverbünden unterwegs sind." (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

GEHÄLTER - Akuter Personalmangel, häufige Jobwechsel und rapide wachsende Inflationsraten nähren in Deutschland eine Gehaltsblase unter Fachkräften. Seit Ausbruch der Coronakrise 2020 stiegen die Gehälter von IT-Systemarchitekten und -architektinnen im Schnitt um fast ein Viertel. Auch Vertriebler im Großkundenbereich verdienen seit der Pandemie durchschnittlich 15 Prozent mehr. Ähnlich sieht es im Controlling, Marketing und der Finanzanalyse aus. Fachkräfte erzielten über die vergangenen zwei Jahre Gehaltssteigerungen von durchschnittlich 10 Prozent und mehr. (Handelsblatt)

CHINA-INVESTITIONEN - Der Schulterschluss zwischen China und Russland vertreibt westliche Anleger. Die Kapitalabflüsse treffen sowohl Aktien als auch festverzinsliche Wertpapiere wie chinesische Staatsanleihen. Der Rückzug der internationalen Investoren hat laut dem Institute of International Finance ein "noch nie da gewesenes Ausmaß" erreicht. Neben der Furcht vor geopolitischen Verwerfungen schüren hausgemachte wirtschaftliche Probleme Chinas das Misstrauen der Anleger. (Handelsblatt)

STEUERN - Der Bund muss nach Ansicht des Chefvolkswirts der größten deutschen Landesbank wegen der gewaltigen Herausforderungen durch Ukraine-Krieg und Klimawandel die Steuern erhöhen. "Ich plädiere für die Wiedereinführung des Solidaritätszuschlags", sagte Moritz Kraemer, Chefökonom der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). "Die Zeitenwende gibt es nicht zum Nulltarif." Kraemer sagte, zuletzt habe das Land nach der Deutschen Einheit solche "Herkulesaufgaben" vor sich gehabt. (Süddeutsche Zeitung)

