Aktien: Pfizer expandiert - Aktie auf Erholungstour

Anzeige / Werbung Pfizer investiert in die Zukunft. Der US-Pharmakonzern übernimmt dazu ein britisches Biotechnologieunternehmen. Die Rechnung für Pfizer ist einfach. In der Coronavirus-Pandemie hat Pfizer dank der Partnerschaft mit dem deutschen Biotechnologieunternehmen Biontech sehr gut verdient. Nun schlägt der US-Pharmariese auf einem anderen Gebiet zu und kauft die britische Biotechfirma Reviral. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Eigenen Angaben zufolge legt Pfizer für den Kauf 525 Millionen Dollar auf den Tisch. Mit der Übernahme sichere man sich den Zugriff auf neuartige antivirale Medikamente. Diese befänden sich zwar noch in der klinischen Entwicklung. Pfizer schätzt das Potenzial bei einer Zulassung aber auf einen jährlichen Umsatz von mehr als 1,5 Milliarden Dollar. Reviral hat sich den Angaben zufolge auf Mittel zur Behandlung von Infektionen durch RSV spezialisiert. Dabei handelt es sich um eine der bedeutendsten Erreger von Atemwegsinfektionen bei Säuglingen und Kleinkindern. Das fortgeschrittenste Reviral-Medikament befindet sich demnach in der zweiten von drei klinischen Testphasen. Pfizer-Aktie testet Widerstand Die Aktie von Pfizer hat sich nach dem Absturz seit Dezember 2021 inzwischen deutlich erholt, der mittelfristige Aufwärtstrend bleibt ebenfalls intakt. Aktuell wird der Widerstand bei rund 55 Dollar getestet, begleitet von einem wieder steigenden MACD (Momentum). Damit rückt auch das Rekordhoch oberhalb von 60 Dollar wieder in den Fokus der Anleger. Die nächste Unterstützung befindet sich bei etwa 50 Dollar. Enthaltene Werte: US7170811035,US60770K1079,US6700024010,US09075V1026,NL0015436031

