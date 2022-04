Durch den Dividendenabschlag am Freitag hat sich der charttechnische Ausbruch bei der Deutschen Telekom vorerst verschoben. Dennoch ist das Kaufsignal weiter in Reichweite. Derweil hat der Konzern in der ersten Runde der Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi noch kein Ergebnis erzielt."Die Deutsche Telekom ist wirtschaftlich stark, das hat sich (…) auf der Hauptversammlung des Konzerns erneut gezeigt. Die Beschäftigten haben zu diesem Erfolg maßgeblich beigetragen, und sie fordern zurecht ...

