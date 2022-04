DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Chinas Verbraucherpreise haben im März den schnellsten Anstieg seit drei Monaten verzeichnet. Die Unterbrechung der inländischen Versorgungskette aufgrund der strengen Maßnahmen zur Covid-19-Eindämmung und die steigenden Energiepreise trieben die Inflation in die Höhe. Der chinesische Verbraucherpreisindex stieg im vergangenen Monat um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach einem Plus von 0,9 Prozent im Februar, wie das Nationale Amt für Statistik mitteilte. Der Anstieg war damit höher als die vom Wall Street Journal befragten Ökonomen mit 1,2 Prozent erwartet hatten. Die Preise für Nahrungsmittel gingen im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Prozent zurück, während die Preise für Nicht-Nahrungsmittel um 2,2 Prozent stiegen. Bei den Nicht-Nahrungsmitteln stiegen die Preise für industrielle Konsumgüter im Jahresvergleich um 1,1 Prozent und damit um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat, was vor allem auf den Anstieg der Energiepreise zurückzuführen war.

Der Erzeugerpreisindex legte im März um 8,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu, nach einem Anstieg von 8,8 Prozent im Februar, wie aus den offiziellen Daten hervorgeht. Dies war der niedrigste Stand seit elf Monaten, aber höher als die 8,0 Prozent, die von den vom Wall Street Journal befragten Ökonomen erwartet wurden.

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.453,50 -0,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.214,75 -0,8% Nikkei-225 26.759,39 -0,8% Hang-Seng-Index 21.336,37 -2,4% Kospi 2.690,19 -0,4% Shanghai-Composite 3.195,07 -1,7% S&P/ASX 200 7.480,40 +0,0%

Schwach - Gedrückt wird der Markt weiter von der falkenhaften Ausrichtung der US-Notenbank, die sich in der Vorwoche am Fed-Protokoll und in Aussagen führender Fed-Banker gezeigt hat. Die steigende Inflation befeuert die Sorge, dass die Notenbanken ihr mit verschärfter Politik Herr zu werden versuchen. Bestätigung fand die Sorge in Daten aus China, denen zufolge die Verbraucherpreise im März den schnellsten Anstieg seit drei Monaten verzeichnet haben. Daneben ängstigt weiter der Ukraine-Krieg, der mit unverminderter Härte fortgeführt wird. So befürchten Teilnehmer, dass die Auswirkungen auf den Welthandel die Unternehmensergebnisse negativ beeinflussen, was sich an der anstehenden Berichtssaison zum ersten Quartal zeige würde. Unter den Einzelwerten rücken LG Electronics in Seoul um 3,3 Prozent vor, nachdem der Heimelektronik-Experte eine zuversichtliche Prognose zum ersten Quartal abgeliefert hat. In Hongkong fallen China Gas Holdings 4,1 Prozent, nachdem ein Morningstar-Analyst auf den Margendruck bei dem Erdgaskonzern hingewiesen hat. In Australien steigen die Titel des Getreidekonzerns Graincorp um 6 Prozent. Hier stützen höhere Ergebnisprognosen und die Aussicht auf steigende Nachfrage im Gefolge des Ukraine-Kriegs. Am indonesischen Markt findet das erfolgreiche Debüt des Fintech- und E-Commerce-Unternehmens GoTo statt. Die Aktie verteuert sich um bis zu 23 Prozent.

US-NACHBÖRSE

In einem insgesamt ruhigen nachbörslichen Geschäft verloren Moderna 0,6 Prozent. Das Unternehmen hat eine Charge von 764.900 Dosen seines Covid-19-Impfstoffs in Europa zurückgerufen, nachdem in einem durchstochenen Fläschchen Fremdkörper gefunden wurden. United Airlines verschiebt die Rückkehr ihrer 52 Boeing 777-Jets auf Mai und verlängert damit ein Flugverbot, das bereits über ein Jahr andauert. Für Boeing ging es nachbörslich 0,3 Prozent abwärts, auch United Airlines gaben 0,3 Prozent ab.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.721,12 +0,4% 137,55 -4,5% S&P-500 4.488,28 -0,3% -11,93 -5,8% Nasdaq-Comp. 13.711,00 -1,3% -186,30 -12,4% Nasdaq-100 14.327,26 -1,4% -204,55 -12,2% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 846 Mio 1,007 Mrd Gewinner 1.531 1.657 Verlierer 1.778 1.655 Unverändert 110 120

Uneinheitlich - Beherrschendes und belastendes Thema waren die Zinsen. Im Zehnjahresbereich stiegen sie bereits den sechsten Tag in Folge auf nun 2,71 Prozent. Der Zinsanstieg belastete erneut vor allem die in den Nasdaq-Indizes stark vertretenen Technik- und Wachstumsaktien, weil deren meist hohe Bewertungen mit den höheren Zinsen noch mehr steigen, worauf die Anleger mit Verkäufen reagierten. Der Dow wurde gestützt von Schwergewichten wie Home Depot, Goldman Sachs und United Health, die dem Dow allein 172 Punkte bescherten. Tagessieger waren Energietitel (+2,8%), gefolgt vom Subindex der Telekommunikationsaktien (+1,3%) und der Bankenwerte (+1,2%). Am Ende lagen der S&P-500-Subindex der Halbleiteraktien (-2,9%) und der Index der Autowerte (-2,5%). Unter den Einzelaktien büßten Boeing 1,6 Prozent, nachdem eine Frachtmaschine des Typs 757 bei einer Notlandung auseinandergebrochen war. WD-40 machten einen Satz um über 7 Prozent. Umsatz und Nettogewinn des Schmierstoffherstellers hatten im zweiten Quartal die Markterwartungen geschlagen. CrowdStrike verbesserten sich um 0,5 Prozent. Der Entwickler von Cybersicherheitsprogrammen hatte einen Großauftrag vom Verteidigungsministerium erhalten.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,52 +5,0 2,47 178,6 5 Jahre 2,75 +3,8 2,71 148,9 7 Jahre 2,77 +3,2 2,74 132,9 10 Jahre 2,70 +4,3 2,66 119,5 30 Jahre 2,73 +4,5 2,68 82,7

Der Markt verdaue immer noch das unter der Woche veröffentlichte falkenhaft ausgefallene Protokoll der Notenbanksitzung aus dem März, sowie diverse falkenhafte Kommentare von US-Notenbankern, kommentierten Marktteilnehmer den fortgesetzten Anstieg der Zinsen. Neben weiteren Zinserhöhungen dürfte die Fed in nächster Zeit mit einer Verkürzung ihrer Bilanz beginnen, dem Markt also Liquidität entziehen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:25 % YTD EUR/USD 1,0883 -0,2% 1,0909 1,0853 -4,3% EUR/JPY 135,97 +0,3% 135,52 134,71 +3,9% EUR/GBP 0,8362 -0,1% 0,8370 0,8328 -0,5% GBP/USD 1,3015 -0,1% 1,3032 1,3033 -3,8% USD/JPY 124,92 +0,5% 124,24 124,11 +8,5% USD/KRW 1.229,24 +0,5% 1.229,24 1.225,94 +3,4% USD/CNY 6,3650 +0,1% 6,3650 6,3624 +0,1% USD/CNH 6,3828 +0,2% 6,3704 6,3678 +0,5% USD/HKD 7,8396 +0,0% 7,8391 7,8374 +0,6% AUD/USD 0,7449 -0,2% 0,7462 0,7464 +2,6% NZD/USD 0,6835 -0,2% 0,6852 0,6866 +0,1% Bitcoin BTC/USD 42.241,54 -1,3% 42.780,06 43.570,18 -8,6%

Die steigenden Marktzinsen stützten den Dollar, der Dollarindex legte um 0,1 Prozent zu. Zugleich hieß es aber auch, beim Dollar sei schon einiges an strafferer US-Geldpolitik eingepreist.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 96,02 98,26 -2,3% -2,24 +29,9% Brent/ICE 100,57 102,78 -2,2% -2,21 +33,7%

Die Ölpreise zogen im Späthandel um rund 2 Prozent an, ihre Wochenbilanz war aber dennoch leicht negativ, bereits die zweite Woche in Folge. Händler verwiesen darauf, dass die Industrieländer zur Begegnung einer Angebotsknappheit als Folge des Kriegs in der Ukraine ihre strategischen Reserven angriffen und zuletzt die US-Ölvorräte gestiegen seien. Ins übergeordnete Bild passte auch, dass in den USA in der vergangenen Woche die Zahl der aktiven Ölbohrlöcher deutlicher zulegte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.941,28 1.946,80 -0,3% -5,53 +6,1% Silber (Spot) 24,70 24,78 -0,3% -0,08 +6,0% Platin (Spot) 984,00 979,05 +0,5% +4,95 +1,4% Kupfer-Future 4,69 4,73 -0,8% -0,04 +5,3%

Der Goldpreis legte um 0,6 Prozent zu, setzte damit aber lediglich die seit Mitte März zu sehende Seitwärtsbewegung fort.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

UKRAINE-BLOG

- Die EU hat ihr fünftes großes Sanktionspaket gegen Russland in Kraft gesetzt. Das am Freitagabend im EU-Amtsblatt veröffentlichte Paket enthält unter anderem Strafmaßnahmen gegen mehr als 200 weitere russische Einzelpersonen, darunter die beiden erwachsenen Töchter von Kreml-Chef Wladimir Putin, und 18 weitere russische Unternehmen. Das ebenfalls in dem Sanktionspaket enthaltene Kohle-Embargo gegen Russland wird nach 120 Tagen wirksam.

- US-Präsident Joe Biden hat den Raketenangriff auf einen Bahnhof im ostukrainischen Kramatorsk mit dutzenden Toten scharf verurteilt. "Der Angriff auf einen Bahnhof in der Ukraine ist eine weitere von Russland verübte schreckliche Gräueltat", erklärte Biden. Biden äußerte sich auch zur Übergabe des Flugabwehr-Raketensystems S-300 von der Slowakei an die Ukraine. Der US-Präsident dankte der slowakischen Regierung in einer Erklärung für diesen Schritt.

- Die Weltbank hat mit dem Fortschreiten des russischen Angriffskriegs ihre Wirtschaftsprognose für die Ukraine deutlich nach unten korrigiert. Die Ökonomen sagten voraus, dass das ukrainische Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 45,1 Prozent einbrechen werde - nachdem sie vor einem Monat noch von einem Minus zwischen 10 und 35 Prozent ausgegangen war.

- Russische Soldaten haben nach ukrainischen Angaben während der Besetzung der Atomruine Tschernobyl radioaktive Substanzen aus Forschungslaboren gestohlen. 133 hoch radioaktive Substanzen seien entwendet worden, teilte die für die Verwaltung der Sperrzone rund um das Akw zuständige Behörde mit. Selbst ein kleiner Teil davon sei tödlich, "wenn er unprofessionell gehandhabt wird".

- Die Ukraine hat seit Beginn der russischen Invasion Ermittlungen zu 5.600 mutmaßlichen Kriegsverbrechen eingeleitet. Sie richteten sich gegen 500 Verdächtige aus den Reihen des russischen Militärs und der Regierung in Moskau, unter ihnen Kreml-Chef Wladimir Putin, sagte die ukrainische Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa.

JAPAN GELDPOLITIK

Der Präsident der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, hat die lockere Geldpolitik der japanischen Notenbank bekräftigt, während Zentralbanker weltweit auf geldpolitische Straffung setzen. "Wir werden die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus bis auf Weiteres beobachten und erforderlichenfalls ohne zu zögern zusätzliche Lockerungsmaßnahmen ergreifen", sagte Kuroda bei der Eröffnung einer Sitzung mit Regionalleitern der Zentralbank.

ÖLFÖRDERUNG USA

Die Zahl der aktiven Ölförderstellen in den USA ist in der vergangenen Woche um 13 auf 546 gestiegen, das sind 209 mehr als vor einem Jahr. Gas wurde an drei Stellen mehr gefördert, insgesamt an 141 und 48 mehr als im Vorjahr.

TWITTER

Tesla-Gründer Elon Musk wird doch nicht in den Aufsichtsrat von Twitter einziehen. "Elon Musk hat sich entschieden, unserem Aufsichtsrat nicht beizutreten", teilte Twitter-Chef Parag Agrawal am Montag mit.

