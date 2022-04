DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich gehen Amtsinhaber Emmanuel Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen in die Stichwahl. Macron liegt je nach Hochrechnung zwischen drei und fünf Punkte vor Le Pen, wie die Wahlforschungsinstitute bekannt gaben. Während Macron auf 27 bis 29,7 Prozent der Stimmen kommt, liegt Le Pen bei 23,5 bis 24,7 Prozent. Die Stichwahl ist für den 24. April angesetzt. An dritter Stelle liegt der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon mit zwischen 19,8 und 20,8 Prozent der Stimmen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, ESG-Konferenz (online)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Stabilus SA, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG Unternehmen Dividende Nestle SA 2,80 CHF

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Industrieproduktion Februar PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+2,3% gg Vj 08:00 Handelsbilanz Februar PROGNOSE: -23,0 Mrd GBP zuvor: -26,5 Mrd GBP 08:00 BIP Februar PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +0,9% gg Vq zuvor: +1,1% gg Vq

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.151,00 -0,7% E-Mini-Future S&P-500 4.456,00 -0,6% E-Mini-Future Nsdq-100 14.227,25 -0,7% Nikkei-225 26.753,62 -0,9% Schanghai-Composite 3.183,07 -2,1% +/- Ticks Bund -Future 155,86% -56 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 14.283,67 +1,5% DAX-Future 14.252,00 +0,3% XDAX 14.234,99 +0,2% MDAX 30.830,64 +1,4% TecDAX 3.273,39 -0,2% EuroStoxx50 3.858,37 +1,5% Stoxx50 3.788,81 +1,5% Dow-Jones 34.721,12 +0,4% S&P-500-Index 4.488,28 -0,3% Nasdaq-Comp. 13.711,00 -1,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 156,42% -55

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Zum Start in die Woche werden sowohl die europäischen Aktienmärkte wie auch Anleihen im Minus erwartet. Die Themen sind die gleichen wie in der Vorwoche: der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine sowie die Notenbankpolitik in Folge der galoppierenden Inflation. "Die globalen Märkte befinden sich im Modus der Rezessionsangst", heißt es am Morgen von Stephen Innes, Marktstratege bei Spi-Assetmanagement, mit Blick auf China. Die Schließung in Schanghai dauere an, und da die Zahl der Corona-Fälle steige, gebe es keinen Spielraum für eine Wiedereröffnung im Rahmen der Null-Covid-Politik des Landes.

Rückblick: Fest - Im Handel war von einer Gegenbewegung auf die jüngsten Abgaben die Rede. Gestützt wurde der Markt von einem Bericht, wonach die EZB ein Kriseninstrument im Rahmen geldpolitischer Straffungen gegen das Auseinanderlaufen der europäischen Zinsdifferenzen schaffen wolle. Insgesamt bleibe das Börsenumfeld mit Ukraine-Krieg und Russland-Sanktionen, einer hohen Inflation und deswegen steigenden Marktzinsen und Lockdowns in China aber schwierig, hieß es. Öl- und Gaswerte waren mit einem Plus von 3,4 Prozent klar der Tagesgewinner. Hier sorgte für Auftrieb, dass die EU ein Embargo für russische Kohle beschlossen hatte. Der Subindex der Banken gewann 2,2 Prozent. Banken gelten als Profiteure eines höheren Zinsniveaus. Volvo gewannen 2,1 Prozent. Eine Abschreibung auf russische Vermögenswerte durch Volvo sei bereits eingepreist gewesen, so Kepler. Volvo gewannen 2,1 Prozent. Banco BPM zogen um 10,2 Prozent an, nachdem Credit Agricole mit 9,18 Prozent bei dem Partnerinstitut eingestiegen war.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Das milliardenschwere Hilfspaket der Bundesregierung für Unternehmen zur Dämpfung der negativen Folgen des Kriegs in der Ukraine wurde zumindest wohlwollend zur Kenntnis genommen. Scout24 schossen um 13,7 Prozent nach oben. Treiber war ein Bericht, demzufolge Finanzinvestoren ein erneutes Mal ein Auge auf das Unternehmen werfen. Beiersdorf verloren 1 Prozent, weil sich der Nivea-Hersteller vorsichtig zu den weiteren Aussichten geäußert hatte. Um 9,5 Prozent ging es für K+S nach oben. JP Morgen hatte die Aktie um zwei Stufen erhöht auf "Overweight", weil Angebotsengpässe und steigende Energiepreise ein gutes Umfeld für Düngemittelhersteller bedeuteten. Dass Frasers die Beteiligung an Hugo Boss erneut erhöht hatte, sorgte für ein Plus der Boss-Aktien von 1 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Alstria Office machten einen Sprung um über 15 Prozent nach oben. Das Immobilienunternehmen hatte angekündigt, bis zu 850 Millionen Euro an Fremdmitteln aufzunehmen, um die Erlöse für eine Ausschüttung an die Aktionäre in Höhe von ca. 1 Milliarde Euro einzusetzen - in Form eines Aktienrückkaufs oder einer Sonderausschüttung

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Beherrschendes und belastendes Thema waren die Zinsen. Im Zehnjahresbereich stiegen sie bereits den sechsten Tag in Folge auf nun 2,71 Prozent. Der Zinsanstieg belastete erneut vor allem die in den Nasdaq-Indizes stark vertretenen Technik- und Wachstumsaktien, weil deren meist hohe Bewertungen mit den höheren Zinsen noch mehr steigen, worauf die Anleger mit Verkäufen reagierten. Der Dow wurde gestützt von Schwergewichten wie Home Depot, Goldman Sachs und United Health, die dem Dow allein 172 Punkte bescherten. Tagessieger waren Energietitel (+2,8%), gefolgt vom Subindex der Telekommunikationsaktien (+1,3%) und der Bankenwerte (+1,2%). Am Ende lagen der S&P-500-Subindex der Halbleiteraktien (-2,9%) und der Index der Autowerte (-2,5%). Unter den Einzelaktien büßten Boeing 1,6 Prozent, nachdem eine Frachtmaschine des Typs 757 bei einer Notlandung auseinandergebrochen war. WD-40 machten einen Satz um über 7 Prozent. Umsatz und Nettogewinn des Schmierstoffherstellers hatten im zweiten Quartal die Markterwartungen geschlagen. CrowdStrike verbesserten sich um 0,5 Prozent. Der Entwickler von Cybersicherheitsprogrammen hatte einen Großauftrag vom Verteidigungsministerium erhalten.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,52 +5,0 2,47 178,6 5 Jahre 2,75 +3,8 2,71 148,9 7 Jahre 2,77 +3,2 2,74 132,9 10 Jahre 2,70 +4,3 2,66 119,5 30 Jahre 2,73 +4,5 2,68 82,7

Der Markt verdaue immer noch das unter der Woche veröffentlichte falkenhaft ausgefallene Protokoll der Notenbanksitzung aus dem März, sowie diverse falkenhafte Kommentare von US-Notenbankern, kommentierten Marktteilnehmer den fortgesetzten Anstieg der Zinsen. Neben weiteren Zinserhöhungen dürfte die Fed in nächster Zeit mit einer Verkürzung ihrer Bilanz beginnen, dem Markt also Liquidität entziehen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:06 Uhr Do, 17:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,0887 -0,2% 1,0864 1,0902 -4,3% EUR/JPY 135,95 +0,3% 134,71 135,02 +3,9% EUR/CHF 1,0182 +0,1% 1,0153 1,0170 -1,9% EUR/GBP 0,8363 -0,1% 0,8317 0,8348 -0,5% USD/JPY 124,89 +0,5% 123,98 123,86 +8,5% GBP/USD 1,3018 -0,1% 1,3064 1,3060 -3,8% USD/CNH (Offshore) 6,3813 +0,2% 6,3620 6,3622 +0,4% Bitcoin BTC/USD 42.260,93 -1,2% 43.634,71 43.297,63 -8,6%

Die steigenden Marktzinsen stützten den Dollar, der Dollarindex legte um 0,1 Prozent zu. Zugleich hieß es aber auch, beim Dollar sei schon einiges an strafferer US-Geldpolitik eingepreist.

Der Dollarindex legt am Morgen im asiatisch geprägten Handel um 0,1 Prozent zu. Der Markt setze weiterhin auf eine falkenhaft agierende US-Notenbank, heißt es. Sollte die EZB ihre Geldpolitik straffen, dürfte der Euro zum Jahresende hin zulegen. Aber diese Entwicklung werde nicht von Dauer sein, heißt es weiter. Die EZB dürfte im dritten Quartal mit Zinserhöhungen beginnen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 96,05 98,26 -2,2% -2,21 +29,9% Brent/ICE 100,37 102,78 -2,3% -2,41 +31,1%

Die Ölpreise zogen im Späthandel um rund 2 Prozent an, ihre Wochenbilanz war aber dennoch leicht negativ, bereits die zweite Woche in Folge. Händler verwiesen darauf, dass die Industrieländer zur Begegnung einer Angebotsknappheit als Folge des Kriegs in der Ukraine ihre strategischen Reserven angriffen und zuletzt die US-Ölvorräte gestiegen seien. Ins übergeordnete Bild passte auch, dass in den USA in der vergangenen Woche die Zahl der aktiven Ölbohrlöcher deutlicher zulegte.

Konjunktursorgen belasten am Morgen die Preise.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.942,22 1.946,80 -0,2% -4,59 +6,2% Silber (Spot) 24,72 24,78 -0,2% -0,05 +6,1% Platin (Spot) 984,46 979,05 +0,6% +5,41 +1,4% Kupfer-Future 4,69 4,73 -0,9% -0,04 +5,3%

Der Goldpreis legte um 0,6 Prozent zu, setzte damit aber lediglich die seit Mitte März zu sehende Seitwärtsbewegung fort.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

UKRAINE-BLOG

- Die EU hat ihr fünftes großes Sanktionspaket gegen Russland in Kraft gesetzt. Das am Freitagabend im EU-Amtsblatt veröffentlichte Paket enthält unter anderem Strafmaßnahmen gegen mehr als 200 weitere russische Einzelpersonen, darunter die beiden erwachsenen Töchter von Kreml-Chef Wladimir Putin, und 18 weitere russische Unternehmen. Das ebenfalls in dem Sanktionspaket enthaltene Kohle-Embargo gegen Russland wird nach 120 Tagen wirksam.

- Russland schließt die Büros der Menschenrechtsorganisationen Amnesty International und Human Rights Watch. Grund seien "Verstöße gegen das russische Recht".

- US-Präsident Joe Biden hat den Raketenangriff auf einen Bahnhof im ostukrainischen Kramatorsk mit dutzenden Toten scharf verurteilt. "Der Angriff auf einen Bahnhof in der Ukraine ist eine weitere von Russland verübte schreckliche Gräueltat", erklärte Biden. Biden äußerte sich auch zur Übergabe des Flugabwehr-Raketensystems S-300 von der Slowakei an die Ukraine. Der US-Präsident dankte der slowakischen Regierung in einer Erklärung für diesen Schritt.

- Deutschland bemüht sich laut Bundeskanzler Olaf Scholz nach allen Kräften, um eine schnelle Unabhängigkeit von russischer Energie zu erlangen, aber besonders bei Gas sei dies noch nicht so bald möglich.

- Die Weltbank hat mit dem Fortschreiten des russischen Angriffskriegs ihre Wirtschaftsprognose für die Ukraine deutlich nach unten korrigiert. Die Ökonomen sagten voraus, dass das ukrainische Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 45,1 Prozent einbrechen werde - nachdem sie vor einem Monat noch von einem Minus zwischen 10 und 35 Prozent ausgegangen war.

- Russische Soldaten haben nach ukrainischen Angaben während der Besetzung der Atomruine Tschernobyl radioaktive Substanzen aus Forschungslaboren gestohlen. 133 hoch radioaktive Substanzen seien entwendet worden, teilte die für die Verwaltung der Sperrzone rund um das Akw zuständige Behörde mit. Selbst ein kleiner Teil davon sei tödlich, "wenn er unprofessionell gehandhabt wird".

- Die Ukraine hat seit Beginn der russischen Invasion Ermittlungen zu 5.600 mutmaßlichen Kriegsverbrechen eingeleitet. Sie richteten sich gegen 500 Verdächtige aus den Reihen des russischen Militärs und der Regierung in Moskau, unter ihnen Kreml-Chef Wladimir Putin, sagte die ukrainische Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa.

- Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "den Menschen in der Ukraine die Solidarität und volle Unterstützung Deutschlands" zugesichert. Das teilte Vizeregierungssprecherin Christiane Hoffmann mit. "Der Bundeskanzler verurteilte die abscheulichen Kriegsverbrechen des russischen Militärs in Butscha und in anderen Orten in der Ukraine", hieß es dazu weiter.

ÖLFÖRDERUNG USA

Die Zahl der aktiven Ölförderstellen in den USA ist in der vergangenen Woche um 13 auf 546 gestiegen, das sind 209 mehr als vor einem Jahr. Gas wurde an drei Stellen mehr gefördert, insgesamt an 141 und 48 mehr als im Vorjahr.

GELDPOLITIK JAPAN

Der Präsident der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, hat die lockere Geldpolitik der japanischen Notenbank bekräftigt, während Zentralbanker weltweit auf geldpolitische Straffung setzen.

INFLATION CHINA

Erzeugerpreise März +8,3% (PROG: +8,0%) gg Vorjahr

Erzeugerpreise März +1,1% gg Vormonat

Verbraucherpreise März +1,5% (PROG: +1,2%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise März unverändert gg Vormonat

FISCHEREISTREIT FRANKREICH - GROßBRITANNIEN

Im Fischereistreit zwischen Frankreich und Großbritannien ist nach den Worten von EU-Fischereikommissar Virginjus Sinkevicius eine Einigung in Sicht. Nach monatelangen Verhandlungen sei es gelungen, die meisten der von französischen Fischern geforderten Lizenzen zum Fang in britischen Gewässern zu erwirken, sagte Sinkevicius.

CORONAPQANDEMIE

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Neuinfektionen ist weiter gesunken. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte, liegt der Wert nun bei 1.080,0. Am Vortag hatte er 1.097,9 betragen, vor einer Woche lag er noch bei 1.424,6. Wie das RKI mitteilte, lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Sonntag bei 30.789 - nach 55.471 am Vortag und 41.129 Neuinfektionen vor einer Woche. Binnen 24 Stunden wurden zudem dreizehn weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

BEIERSDORF

hat laut CEO Vincent Warnery seit Anfang März sein Engagement in Russland "deutlich reduziert und alle Werbemaßnahmen beendet". Vorerst stelle man russischen Verbrauchern "nur noch Produkte zur grundlegenden Haut- und Körperpflege, wie etwa Duschgel, Deo oder Shampoo, zur Verfügung. Russland und Ukraine zusammen machen nach früheren Angaben beim Beiersdorf-Gesamtumsatz weniger als 3 Prozent aus, beim Gewinn noch weniger.

DELIVERY HERO

hat die schon angekündigte Sicherung von Kreditlinien unter Dach und Fach gebracht. Eine Kreditlinie über 825 Millionen Dollar wurde ebenso syndiziert wie eine über 300 Millionen Euro. Außerdem will das Unternehmen zeitgleich mit der Unterzeichnung der Kreditlinien einen revolvierenden Konsortialkredit in Höhe von 375 Millionen Euro abschließen.

DEUTSCHE TELEKOM

und die Gewerkschaft Verdi haben in der ersten Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten nach Aussage der Gewerkschaft kein Ergebnis erzielt. Oberstes Ziel der Tarifrunde sei es, angesichts der aktuell steigenden Lebenshaltungskosten die Reallöhne der Beschäftigten zu stärken. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Entgelterhöhung um 6 Prozent.

ALSTRIA OFFICE

will nach einer Prüfung der eigenen Kapitalstruktur Fremdmittel in Höhe von voraussichtlich bis zu 850 Millionen Euro aufnehmen. Die erwarteten Erlöse sollen für eine Kapitalrückgabe an die Aktionäre in Höhe von ca. 1 Milliarde Euro eingesetzt werden, in Form eines Aktienrückkaufs oder einer Sonderausschüttung.

CECONOMY

sucht nach einer Lösung für die 15-prozentige Finanzbeteiligung am russischen Consumer-Electronics-Händler M.video. Dies geht aus dem Redemanuskript von CEO Karsten Wildberger für die außerordentliche Hauptversammlung am 12. April hervor.

VOESTALPINE

führt "weit fortgeschrittene" Verhandlungen zum Verkauf seines 80-prozentigen Anteils an der Tochtergesellschaft Voestalpine Texas, die eine Direktreduktionsanlage in Corpus Christi betreibt. Ein erfolgreicher Abschluss könnte zu einem Buchgewinn und zu einer "wesentlichen" Verringerung der Nettofinanzverschuldung führen, wie der österreichische Stahlhersteller mitteilte.

