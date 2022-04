Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nur wenige an. Grössere Beachtung dürften Wortmeldungen zur Geldpolitik auf sich ziehen.Frankfurt - Der Euro hat am Montag weiter bei knapp 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0888 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitag. In der Nacht ist der Eurokurs etwas gestiegen, konnte die Gewinne aber nicht halten. Das Euro/Franken-Paar verharrt bei einem Stand von 1,0187 weiter unterhalb der 1,02er Marke, zeigt sich aber seit Freitageband etwas fester.

