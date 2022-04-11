BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 31 (30) EUR - 'EQUAL WEIGHT' BERENBERG HEBT BARR AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 660 (580) PENCEBERENBERG SENKT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 12,50 (17) EUR - 'BUY'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 111 (123) EUR - 'OUTPERFORM'GOLDMAN HEBT ADEVINTA AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 118,50 (133,30) NOKGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BELIEVE AUF 16,60 (19) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FERRARI AUF 215 (195) EUR - 'SELL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 22 (21,60) EUR - 'SELL'GOLDMAN NIMMT PEARSON MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 1026 PENCEGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PROSUS AUF 103,10 (123,90) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RELX AUF 3225 (2892) PENCE - 'BUY'GOLDMAN HEBT RIO TINTO AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 7300 (5460) PENCEGOLDMAN HEBT SCHIBSTED AUF ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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