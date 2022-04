EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Mayr-Melnhof Karton AG: Erwerb der führenden nordischen Pharmaverpackungsgruppe - Eson Pac



11.04.2022 / 08:45

MM treibt Wachstumsstrategie für Packaging voran Die Mayr-Melnhof Gruppe (MM) hat 100 % der Anteile an Eson Pac mit Sitz in Veddige, Schweden, vom Mehrheitsgesellschafter Nalka Invest AB sowie den Minderheitsgesellschaftern aus Familie und Management erworben. Mit einem Gesamtumsatz von rund 48 Mio. EUR entwickelt, produziert und vertreibt Eson Pac hochwertige Sekundärverpackungslösungen für die Pharmaindustrie. Das Unternehmen verfügt über drei Produktionsstandorte in Schweden und einen in Dänemark, die sich auf Faltschachteln, Beipackzettel und Etiketten konzentrieren. Eson Pac beschäftigt aktuell rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "Mit dieser Akquisition stärken wir unsere Präsenz innerhalb des Premiumbereichs der Packagingdivision. Die Transaktion ergänzt ideal unsere aktuelle Kundenbasis und bietet attraktive neue Möglichkeiten. In Kombination mit unseren bestehenden Aktivitäten können wir unseren Kunden noch innovativere und nachhaltigere Lösungen anbieten. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir mit dem hochqualifizierten Team von Eson Pac den gemeinsamen Wachstumskurs erfolgreich vorantreiben werden", kommentiert MM CEO Peter Oswald.



MM ist Europas führender Produzent von Karton und Faltschachteln mit einem attraktiven Angebot bei Kraftpapieren und ungestrichenen Feinpapieren. Wir fördern eine nachhaltige Entwicklung durch innovative, wiederverwertbare Verpackungen und Papierprodukte aus nachwachsenden, faserbasierten Rohstoffen. Daher haben sämtliche Aktivitäten in Bezug auf Nachhaltigkeit, Umwelt und Sicherheit hohe Priorität. MM erwirtschaftet Umsatzerlöse von rund 3,5 Mrd. EUR und beschäftigt rund 12.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (inkl. Akquisition Eson Pac).



